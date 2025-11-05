Son Mühür- YouTube ve sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçiye sahip olan Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan, son dönemde videolarıyla gündem olan “Yanıyolar!” boyozcusuna gitti. Fenomenlerin İzmir’in simge lezzetlerinden boyozu tatması renkli anlara sahne oldu.

7 bin TL’lik hesap tepkileri beraberinde getirdi

Fenomenler, ziyaretin ardından çektikleri videoda ödedikleri hesap miktarını paylaştı. Ataberk Doğan’ın “Hesap bana mı pahalı geldi?” diyerek başlattığı diyalogda, toplam ödemenin 7 bin TL olduğunu açıklaması dikkat çekti. Bu rakamı duyan diğer fenomenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

“Bugünü mü bize yazdı?”

Fırat Sobutay ve Bilal Hancı’nın tezgah başında yaşadığı şaşkınlık anları videoda net bir şekilde görüldü. Ataberk Doğan, “7.600 dedi, 7 bine düştü” sözleriyle durumu özetlerken, diğerleri “Bugünü mü bize yazdı? Olamaz, dolandırıyor” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Esnaf da kendi videosunu paylaştı

“Yanıyolar!” diyerek sosyal medyada kısa sürede tanınan boyozcu esnafı ise fenomenlerin ardından kendi videosunu paylaştı. Esnaf, fenomenlerin yediği ve içtiği ürünleri tek tek sayarak açıklamada bulundu.

Fenomenlerin videosu kısa sürede X platformunda (eski Twitter) gündem olurken, kullanıcılar fiyatın yüksekliği konusunda ikiye bölündü. Kimileri “Reklam için değdi” derken, kimileri “Bu kadar boyoza 7 bin TL fazla” yorumunu yaptı.