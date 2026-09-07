Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bergama’nın mahalle ve köylerini kapsayan yoğun bir ziyaret programıyla bölge halkıyla bir araya geldi.

Gün boyu devam eden programda köylülerin talep ve şikayetlerine kulak veren Tugay, hem ilçede yürütülen belediye yatırımlarını yerinde inceledi hem de üreticilerin işlerine yardım etti. Ziyarete Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik de eşlik etti.

Aşağıcuma’da bal hasadı heyecanı

Ziyaretin ilk adreslerinden biri Aşağıcuma Mahallesi oldu. Arıcılık yapan Zihni Çabuk’un kovanlarını ziyaret eden Başkan Tugay, koruyucu kıyafetlerini giyerek bal sağımını yakından deneyimledi. Üreticinin emeğine dikkat çeken Tugay, bölgedeki tarımsal faaliyetler ve bal üretimi hakkında bilgi edindi.

"Arı sağımını görmesi için davet etmiştim, sağ olsun kırmadı"

Ziyaretten duyduğu memnuniyet hakkında konuşan arıcı Zihni Çabuk; "Ayağına, yüreğine sağlık. Ziyaretinden dolayı çok mutlu oldum. Arı sağımını görmesi için davet etmiştim.

Sağ olsun, o da kırmadı ve geldi. Ayrıca üreticiye yönelik önemli destekleri var. Bunun için de teşekkür ediyorum. Halkın içerisinde dolaşan bir insan. Biz kendisini seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuklara hediye verdi, yangın bölgesini inceledi

Saha çalışmalarına Aşağıbey Mahallesi ile devam eden Tugay, sokakta karşılaştığı çocuklara futbol topu hediye ederek bir süre onlarla vakit geçirdi.

Ardından Kaplan, Demircidere ve Okçular mahallelerine uğrayan Başkan Tugay, köy meydanlarında ve kahvehanelerde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir’in 30 ilçesinde de altyapı ve yatırım çalışmalarını devam ettirdiklerini belirten Tugay, geçtiğimiz günlerde Kozak bölgesinde çıkan orman yangınının ardından bölgede yapılan çalışmalara ilişkin son durum hakkında da yetkililerden bilgi aldı.