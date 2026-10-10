AK Parti İzmir İl Başkanlığında Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevinde değişim yaşandı. İl Başkanı Bilal Saygılı, İl Tanıtım ve Medya Başkanı Safa Narlı ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Emre Nasır’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından görev devri yapıldı.

Partinin İzmir teşkilatında Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini yürüten Safa Narlı, görevini Emre Nasır’a bıraktı. Görev değişikliğiyle ilgili değerlendirmede bulunan İl Başkanı Bilal Saygılı, Narlı ile siyasi yol arkadaşlıklarının süreceğini belirterek yeni başkana başarı dileklerini iletti.

Saygılı’dan Safa Narlı’ya teşekkür

Görev değişikliğine ilişkin açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Safa Narlı’nın görev süresince teşkilat çalışmalarına sunduğu katkılara teşekkür etti. Narlı ile yol arkadaşlıklarının devam edeceğini vurgulayan Saygılı, yeni görevine başlayan Emre Nasır’a da başarılar diledi.

Saygılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Safa Narlı ile yıllara sari yol ve dava arkadaşlığımız sürmekle ve daha da pekişmekle beraber Tanıtım ve Medya Başkanımızın görev devri noktasındaki talebini kabul ettik. Bugüne kadar AK Parti İzmir teşkilatlarında gösterdiği samimi gayret ve sarf ettiği emekleri için kardeşim ve dava arkadaşım Sn. Safa Narlı’ya gönülden şükranlarımı sunuyorum, İl Tanıtım ve Medya Başkanı olarak vazife yapacak olan Sn. Emre Nasır’a da muvaffakiyetler diliyorum”

Narlı: “AK Parti şahısların değil bir davanın partisi”

Görevini devreden Safa Narlı da İl Başkanı Bilal Saygılı’ya teşekkür ederek siyasi çalışmalarını aynı anlayış ve kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. AK Parti’nin bir dava partisi olduğuna dikkat çeken Narlı, İzmir için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Narlı, görev devriyle ilgili açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Biz Cumhurbaşkanımızdan ve emekleriyle siyasette yol yürüdüğümüz İl Başkanımızdan; AK Parti’nin şahısların değil bir davanın partisi olduğunu öğrendik. İzmir için harcayacağımız mesai dün olduğu gibi bugün devam ediyor ve gelecekte de devam edecek. Biz menfaate birleşenlerin taksimatta ayrıldığını bilerek menfaatte ya da hesabilikte değil hasbilikte birleştik. AK Parti siyaset felsefesinin terbiyesiyle yoğrulduk, bundan sonra da siyasi çalışmalarımız bu terbiye, anlayış ve duruşla sürecektir”

Nasır: “Bu kutlu görevi omuzlarında taşımak benim için büyük bir onurdur”

İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini devralan Nasır ise yeni görevinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisini bu göreve layık gören Bilal Saygılı’ya ve Safa Narlı’ya teşekkür etti.

Nasır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu kutlu görevi omuzlarında taşımak benim için büyük bir onurdur. AK Parti ailemize, İzmir Teşkilatımıza en verimli ve etkin şekilde hizmet edecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Beni bu göreve layık gören İl Başkanımıza ve emeklerinden Ötürü Safa Narlı Başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum”