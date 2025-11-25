Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun (TGSDF), ata yadigârı kültürel mirası yeni nesillere aktarmak amacıyla başlattığı "Geleneksel Oyunlar Tırı" projesi, İzmir'de büyük ilgi gördü. Konak Atatürk Meydanı'nda konumlandırılan tır, gün boyu yüzlerce çocuğu ağırlayarak onları teknoloji çağının dışında kalan, "pili bitmeyen" oyunlarla tanıştırdı.

İzmirli çocuklar unutulmaya yüz tutan oyunlarla eğlendi

Etkinlik kapsamında alana akın eden çocuklar, geleneksel Türk sporlarının ve sokak oyunlarının en sevilen örneklerini deneyimleme fırsatı buldu. Tır çevresinde kurulan alanlarda; Mangala, mas güreşi, çemberbaz, 12 taş, halat çekme, kale, aşık, çember çevirme, çuvalda zıplama ve koca ayak gibi oyunları neşeyle oynayan çocuklar, doyasıya eğlendi. Oyunların yanı sıra masal dinletileri ve eğlenceli kukla gösterileri de çocukların keyifli anlar yaşamasını sağladı.

100 bini aşkın çocuğa ulaşıldı, talep yoğun

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Geleneksel Oyun Tırı Alan Koordinatörü Gülyeter Yaşar, yaptığı açıklamada, İzmir'deki etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yaşar, gün boyunca yaklaşık 3 bine yakın katılımcıyı geleneksel oyunlarla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Projenin ülke genelindeki başarısına değinen Yaşar, bugüne kadar 100 bini aşkın çocuk ve vatandaşa ulaştıklarını kaydetti. Yaşar, projenin temel amacını şu sözlerle özetledi: "Geleneksel oyunlarımızı faydalarıyla bir sonraki kuşağa aktarmak için çocuklarımıza anlatıyoruz. Teknoloji çağından uzaklaştırmak amacıyla çocukları pili bitmeyen oyunlarımızla tanıştırıyoruz."

Çocuklar evde oynamak için tüyolar istiyor

Gülyeter Yaşar, çocukların geleneksel oyunlara olan ilgisinin beklenenin üzerinde olduğunu ifade etti. Yaşar, "Çoğu çocuk oyunları sokakta ya da evinde oynamak için tüyolarını istiyor. Bizler de keyifle bu tüyoları veriyoruz. Böylelikle önemli iş yaptığımızın farkına varıyoruz" diyerek, projenin toplumsal etkisinin altını çizdi.

Etkinliğe katılan 5. sınıf öğrencisi Şeyma Eylül Yer de, oyunları eğlenerek oynadıklarını ve geleneksel oyunları çok sevdiğini dile getirdi.

"Geleneksel Oyunlar Tırı"nın İzmir durağını tamamlamasının ardından, yarın (26 Kasım) Manisa'daki çocuklarla buluşmak üzere hareket edeceği öğrenildi.