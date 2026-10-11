İzmir’in Bayındır ilçesinde öğleden sonra korku dolu anlar yaşandı. Kızılcaova Mahallesi’nde bulunan hemzemin geçitte saat 16.20 sıralarında meydana gelen olayda, seyir halindeki yolcu treni ile hemzemin geçitten geçmeye çalışan traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan traktörde bulunan Salih O. ve Tanju O. savrularak yaralandı.

İlk müdahale olay yerinde yapıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri hemzemin geçit çevresinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi.

Yaralılar Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

Ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Salih O. ve Tanju O. tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.