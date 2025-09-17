Son Mühür/ Begüm Mol- Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci’nin programına konuk oldu. Yasemin Şefkatli ile evliliğinden dünyaya gelen ikiz çocuklarıyla gündeme gelen İdo Tatlıses, aile yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu.

“Babam torunlarıyla çok eğleniyor”

Programda babasıyla torunlarının ilişkisine değinen İdo, keyifli aile anlarını şu sözlerle anlattı:



“Babam bir güldürme şeyi bulmuş, torunlar da ona çok gülüyor. Müthiş eğleniyorlar.”

“İbrahim Bey” hitabı olay oldu

Ancak programda en çok dikkat çeken nokta, İdo Tatlıses’in konuşması sırasında babasından “İbrahim Bey” diye söz etmesi oldu. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu hitap, çok sayıda yorumun yapılmasına neden oldu.

İdo Tatlıses’in babasına “İbrahim Bey” diye hitap etmesi, sosyal medyada iki farklı bakış açısını ortaya çıkardı. Bazı kullanıcılar, “Şaka mı yapıyor, babasına gerçekten bey mi diyor?” yorumunda bulunurken, bazıları ise “Saygısından öyle söylüyor, bunda abartılacak bir şey yok” diyerek İdo’yu savundu.

Tartışma büyüyor

Kısa sürede gündeme oturan bu ifadeler, magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı. İdo Tatlıses’in tercihi, aile içindeki samimiyet ile dışarıya yansıyan resmiyet arasındaki çizginin sosyal medyada yeniden tartışılmasına yol açtı.