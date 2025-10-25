Karadeniz'de av sezonunun başlamasıyla birlikte tezgâhlar hamsiyle doldu. Ancak uzmanlar, hamsinin henüz istenen boyutlara ulaşmadığını ve bu nedenle ihracat standartlarını karşılamadığını belirtiyor.

İHRACAT İÇİN KÜÇÜK KALDI

Türkiye karasularında avlanan hamsilerin ortalama boyutları, bir kiloda yaklaşık 140 adet civarında. Oysa Avrupa pazarı, bir kiloda 90-100 adet hamsi istiyor. Bu fark, şu anda Türkiye’de avlanan hamsilerin ihracata uygun olmadığını gösteriyor.

“GÖRÜNÜRDE BOL, GERÇEKTE AZ”

Denizer Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Recep Denizer, hamsinin dışarıdan bakıldığında bolmuş gibi göründüğünü ancak gerçekte durumun farklı olduğunu söyledi.

“Hamsi avı çok bolmuş gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Şu anda yalnızca Türkiye karasularındaki hamsiler var. Henüz Rusya ve Azak Denizi’nden giriş olmadı,” dedi.

Denizer, şu anda yaklaşık 70 teknenin avlandığını, bunun 70 bin kasa civarında hamsi anlamına geldiğini belirterek, hamsilerin fabrikalara değil doğrudan piyasaya sürülmesi nedeniyle fiyatların düştüğünü ifade etti.

“AZAK DENİZİ’NDEN HAMSİ GELİRSE BOLLUK OLUR”

Denizer, Karadeniz’deki hamsi miktarının artmasının Azak Denizi’nden göç edecek hamsilere bağlı olduğunu söyledi:

“Deniz suyu şu an 20-21 derece civarında. Sinop açıklarında iri hamsi gözleniyor. Eğer Azak Denizi’nden de giriş olursa bolluk olur. Aralık sonuna kadar iri hamsi çıkmaya devam ederse halkımız da lezzetli hamsi yemeye devam eder” dedi.

Ancak Denizer, geçen seneki satışların bu yıl beşte biri kadar bile olmadığını vurguladı.

PALAMUTUN YOKLUĞU BALIKÇIYI VURDU

Bu yıl palamutun olmaması, balıkçıların erken dönemde hamsi avına yönelmesine neden oldu.

“Palamut olsaydı bu kadar erken hamsi avına çıkılmazdı. Şu anda hiçbir balıkçı hamsinin bu kadar çıkmasından memnun değil” diyen Denizer, balıkçıların sezonu zor geçirdiğini ifade etti.

HAMSİ İHRACATINDA SIKINTI

Hamsi boyutlarının Avrupa standartlarını karşılamaması, ihracatı olumsuz etkiliyor.

“Kendi karasularımızdaki hamsiler ihracat için küçük. Avrupa’nın istediği boyutlara ulaşamadık. Bu nedenle ihracat şu an sıkıntılı. Ancak ilerleyen dönemde hamsi bol olursa yılbaşına kadar ihracat hızlanabilir” açıklamasını yaptı.

“ŞU ANDA HAMSİ YEMEK İÇİN EN UYGUN ZAMAN”

Denizer, hamsinin şu anda yağ oranının yüzde 20 civarında olduğunu belirterek, bunun lezzet açısından en uygun dönem olduğunu söyledi:

“Ocak-Şubat aylarında bu oran yüzde 5’e kadar düşüyor. Bu yüzden şu anda hamsi inanılmaz lezzetli; mutlaka yenmeli” dedi.