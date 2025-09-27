Bir dönem CHP’de milletvekilliği yapan ve Deniz Baykal’ın başdanışmanlığını üstlenen siyasal iletişimci ve araştırmacı Bülent Hasan Tanla yaşamını yitirdi.

Siyasal iletişimin öncü isimlerinden biriydi

Türkiye’de siyasal iletişimin önde gelen isimlerinden biri olarak tanınan Bülent Hasan Tanla, uzun yıllar boyunca siyasi arenada aktif görev aldı. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk araştırma şirketlerinden Piar-Gallup’un kurucusu olan Tanla, kamuoyu araştırmalarıyla da tanınıyordu.

CHP’de aktif siyaset yaptı

Kariyerinde uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında siyaset yapan Tanla, bir dönem CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın başdanışmanlığını yürüttü. Partideki çalışmaları ve araştırmacı kimliğiyle dikkat çekti.

Alzheimer tedavisi görüyordu

Bir süredir alzheimer tedavisi gören Bülent Hasan Tanla’nın vefatı, siyaset ve araştırma dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Araştırmacılar Derneği’nden taziye mesajı

Türkiye Araştırmacılar Derneği, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“YK Üyemiz Hasan Tanla'nın babası ve Onur Üyemiz Bülent Hasan Tanla vefat etmiştir. Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”

Cenaze programı

Tanla’nın cenaze namazı İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak. Merhum, törenin ardından Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü Mezarlığı’nda toprağa verilecek.