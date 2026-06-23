Cemre Baysel'in 12 milyonluk yeni oyuncağı plakasıyla da çok özel

Cemre Baysel neden özel plaka tercih etti?



Aracın asıl konuşulan yönü ise plakası oldu. İzmir doğumlu olan oyuncu, yeni aracında memleketinin plaka kodu olan 35 ibaresini seçti. Plakada ayrıca kendi ismini çağrıştıran harflere yer verdiği belirtildi. Bu tercih, hayranları tarafından oyuncunun memleketine olan bağlılığının bir göstergesi olarak yorumlandı. Böylece lüks araç haberi, duygusal bir detayla birleşti.