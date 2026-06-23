Cemre Baysel'in 12 milyonluk yeni oyuncağı plakasıyla da çok özel

Cemre Baysel'in tercih ettiği plaka, hayranları arasında en çok konuşulan detay oldu. Yaklaşık 12 milyon liralık aracın yanında, plakaya gizlenen anlam da merak konusu haline geldi.
Cemre Baysel'in yeni aracı ne kadar?
Son dönemde adından sıkça söz ettiren oyuncu, yaklaşık 12 milyon TL değerindeki lüks cipini teslim aldı. Yüksek fiyatıyla gündeme gelen araç, kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına taşındı. Baysel'in bu tercihi, takipçileri arasında farklı yorumlara yol açtı. Aracın görselleri sosyal medyada hızla paylaşıldı.
Cemre Baysel neden özel plaka tercih etti?
Aracın asıl konuşulan yönü ise plakası oldu. İzmir doğumlu olan oyuncu, yeni aracında memleketinin plaka kodu olan 35 ibaresini seçti. Plakada ayrıca kendi ismini çağrıştıran harflere yer verdiği belirtildi. Bu tercih, hayranları tarafından oyuncunun memleketine olan bağlılığının bir göstergesi olarak yorumlandı. Böylece lüks araç haberi, duygusal bir detayla birleşti.
Cemre Baysel kimdir?
Cemre Baysel, son yılların sevilen genç oyuncularından biri. İzmir doğumlu sanatçı, rol aldığı yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Geçtiğimiz günlerde küçük çaplı bir operasyon geçiren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hem kariyerindeki adımları hem de özel hayatındaki gelişmeleriyle Baysel, magazin gündeminde sık sık yer buluyor.