Ufuk Özkan son haliyle yine gündemde

Uzun ve yıpratıcı bir tedavi dönemini geride bırakan oyuncunun aile bireyleriyle birlikte paylaştığı kareler, sürecin moral açısından da olumlu seyrettiğine işaret etti. Sevenleri için bu görüntüler, hem sağlık durumuna dair bir güvence hem de geçmiş günlerin geride kaldığının habercisi oldu.



