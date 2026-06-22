Dünya onu konuşuyor! Breaking Bad'in süper yıldızı Müslüman oldu

Giancarlo Esposito, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Haberi, Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al-Sheikh, X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 68 yaşındaki oyuncunun yeni inancını benimseme anına dair detaylar da bu paylaşımda yer aldı.
Giancarlo Esposito neden Müslüman oldu?
Giancarlo Esposito'nun İslam'a yönelmesinde, film setinde geçirdiği günlerin etkili olduğu aktarıldı. Al-Sheikh, oyuncunun çekimler boyunca çevresindeki Müslümanlarla kurduğu yakınlıktan ve gördüğü davranıştan içsel bir huzur duyduğunu belirtti. Paylaşımda, Esposito'nun yapım ekibindeki isimlerle birlikte camide cemaatle namaz kıldığı görüntülere de yer verildi.
Oyuncu, Suudi Arabistan'ın desteklediği yüksek bütçeli aksiyon filmi "7 Dogs" için bir süredir ülkede kalıyordu. Setteki bu uzun süreç, hem mesleki hem de kişisel açıdan onun için dönüm noktasına dönüştü.
Giancarlo Esposito kimdir?
Giancarlo Esposito, 26 Nisan 1958 tarihinde Kopenhag'da dünyaya geldi. İtalyan bir baba ile Afro-Amerikan bir annenin oğlu olan oyuncunun ailesi, Manhattan'a yerleşene kadar Avrupa'da yaşadı. Bu çok kültürlü geçmiş, sanatçının ilerleyen yıllardaki çizgisini de şekillendirdi.
Esposito'nun kariyerindeki en büyük çıkış, suç draması "Breaking Bad" ile geldi. Dizide ve devamı niteliğindeki "Better Call Saul"da canlandırdığı disiplinli ve acımasız karakter Gus Fring, onu izleyicilerin gözünde unutulmaz kıldı. Oyuncu bu rolüyle Eleştirmenlerin Seçimi Ödülü'nü kazandı ve defalarca Emmy Ödülü'ne aday gösterildi.
Uzun yıllara yayılan kariyerinde sinema, televizyon ve tiyatro sahnelerinde geniş bir rol yelpazesine imza atan Esposito, karakter oyunculuğundaki ustalığıyla anılan bir isim hâline geldi. Müslüman olma kararı, kariyerindeki bu tanınırlığın yanında yaşamındaki yeni bir sayfa olarak öne çıkıyor. Oyuncunun bundan sonraki projelerinde ve kamuoyu önündeki paylaşımlarında bu değişimin izlerinin görülüp görülmeyeceği merak ediliyor.