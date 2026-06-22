Dünya onu konuşuyor! Breaking Bad'in süper yıldızı Müslüman oldu

Giancarlo Esposito neden Müslüman oldu?



Giancarlo Esposito'nun İslam'a yönelmesinde, film setinde geçirdiği günlerin etkili olduğu aktarıldı. Al-Sheikh, oyuncunun çekimler boyunca çevresindeki Müslümanlarla kurduğu yakınlıktan ve gördüğü davranıştan içsel bir huzur duyduğunu belirtti. Paylaşımda, Esposito'nun yapım ekibindeki isimlerle birlikte camide cemaatle namaz kıldığı görüntülere de yer verildi.



Oyuncu, Suudi Arabistan'ın desteklediği yüksek bütçeli aksiyon filmi "7 Dogs" için bir süredir ülkede kalıyordu. Setteki bu uzun süreç, hem mesleki hem de kişisel açıdan onun için dönüm noktasına dönüştü.