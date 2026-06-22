Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ için olay sözler

Konuşmasında dizinin başrolü Pınar Altuğ'u da hedef alan oyuncu, kadrodaki birçok ismin profesyonel oyunculuk eğitimi almadığını savundu. Sözlerinin yankı bulmasının ardından, eleştirilen isimlerden ne yönde bir cevap geleceği merak edilen konu hâline geldi.
Süleyman Yağcı ne dedi?
Süleyman Yağcı, TGRT Haber'de yayınlanan Yasemin'in Penceresi programına dizideki rol arkadaşı Volkan Severcan ile birlikte konuk oldu. Sektördeki eğitim ile alaylılık tartışmasına giren oyuncu, sözünü hiç dolandırmadan kadrodaki bazı isimleri tek tek saydı. "Pınar Altuğ oyuncu değil, Şükrü oyuncu değil, Çaycı Hüseyin oyuncu değil. Ben de konservatuvarlı değilim, gerçekler kapatılmasın" ifadelerini kullandı.
Çaycı Hüseyin tiplemesini canlandıran Alparslan Özmol ile Şükrü karakterindeki Şükrü Koruyucu da bu listede yer aldı. Yağcı'nın kendisini de aynı kefeye koyması, açıklamalara samimi bir hava kattı ama tartışmanın büyümesini engellemedi.
Pınar Altuğ için Tamer Karadağlı iddiası
Oyuncu, Pınar Altuğ'un ekrandaki performansına dair çarpıcı bir kulis bilgisi de paylaştı. Dizide Meltem karakterine hayat veren Altuğ'un başarısında rol arkadaşı Tamer Karadağlı'nın büyük payı olduğunu öne süren Yağcı, oyunculuğun bizzat sette geliştiğini anlattı. "Onu sahnede yetiştiren Tamer Karadağlı'ydı, aralarda ders veriyordu" sözleriyle perde arkasını aktardı.
Çocuklar Duymasın hepimizin ekmek teknesi oldu
Eleştirel tonuna rağmen Süleyman Yağcı, diziye olan bağlılığını da göstermekten kaçınmadı. "Çocuklar Duymasın hepimizin ekmek teknesi oldu" diyerek uzun yıllar emek verdiği projeye teşekkürünü iletti. Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan dizi, kadrosundaki isimleri yıllar boyunca ekran karşısında tuttu. Yağcı'nın özellikle başrol için söyledikleri, Altuğ ile Karadağlı cephesinden gelecek olası açıklamaları beklenir hâle getirdi.
Süleyman Yağcı kimdir?
Süleyman Yağcı, uzun yıllar tiyatro ve televizyon sahnelerinde rol alan tanınmış bir oyuncu. Geniş kitlelerce asıl ününü "Çocuklar Duymasın" dizisindeki Fıs Fıs İsmail karakteriyle kazandı. Dizideki esprili ve renkli tiplemesi, onu izleyicilerin hafızasında kalıcı kıldı.
Yağcı, ekran kariyeri boyunca farklı yapımlarda yan ve yardımcı rollerle yer aldı. Sahne tecrübesine dayanan oyunculuk anlayışıyla bilinen sanatçı, son açıklamalarında da bu deneyim ile akademik eğitim arasındaki ayrımı tartışmaya açtı.