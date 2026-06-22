Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ için olay sözler

Süleyman Yağcı ne dedi?



Süleyman Yağcı, TGRT Haber'de yayınlanan Yasemin'in Penceresi programına dizideki rol arkadaşı Volkan Severcan ile birlikte konuk oldu. Sektördeki eğitim ile alaylılık tartışmasına giren oyuncu, sözünü hiç dolandırmadan kadrodaki bazı isimleri tek tek saydı. "Pınar Altuğ oyuncu değil, Şükrü oyuncu değil, Çaycı Hüseyin oyuncu değil. Ben de konservatuvarlı değilim, gerçekler kapatılmasın" ifadelerini kullandı.



Çaycı Hüseyin tiplemesini canlandıran Alparslan Özmol ile Şükrü karakterindeki Şükrü Koruyucu da bu listede yer aldı. Yağcı'nın kendisini de aynı kefeye koyması, açıklamalara samimi bir hava kattı ama tartışmanın büyümesini engellemedi.