Melis Sezen bikinili tatil pozlarıyla sosyal medyayı böyle salladı

Melis Sezen kimdir?



Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul'un Silivri ilçesinde doğdu. Ticaretle uğraşan bir ailenin kızı olan Sezen, oyunculuğa küçük yaşta adım attı. Annesinin yeteneğini fark etmesiyle henüz 12 yaşındayken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Lisans eğitimini ise Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde tamamladı. İngilizce bilen oyuncunun salsa, tango ve voleybol gibi ilgi alanları bulunuyor.



Ekran serüvenine 2016 yapımı "Hayat Bazen Tatlıdır" dizisinde Asya karakteriyle başlayan Sezen, bir yıl sonra "Siyah İnci"de Ebru rolüyle tanındı. İlk başrol deneyimini 2019'da "Leke" dizisinde Yasemin karakteriyle yaşadı, aynı dönemde "Sevgili Geçmiş"te Deren'i canlandırdı.