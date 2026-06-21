Melis Sezen bikinili tatil pozlarıyla sosyal medyayı böyle salladı

Melis Sezen, paylaştığı tatil pozlarına "Deniz meleği" notunu ekledi. Kıyıda elinde kitabıyla görüntülenen oyuncu, sakin bir köşede kendine ayırdığı vakti takipçileriyle paylaştı. Ardından serin sulara girerek çektirdiği kareleri de hesabından yayımladı. Makyajsız ve doğal hâliyle verdiği bu pozlar, hayranları tarafından kısa sürede beğeniyle karşılandı ve yorum yağmuruna tutuldu.
Melis Sezen kimdir?
Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul'un Silivri ilçesinde doğdu. Ticaretle uğraşan bir ailenin kızı olan Sezen, oyunculuğa küçük yaşta adım attı. Annesinin yeteneğini fark etmesiyle henüz 12 yaşındayken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Lisans eğitimini ise Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde tamamladı. İngilizce bilen oyuncunun salsa, tango ve voleybol gibi ilgi alanları bulunuyor.
Ekran serüvenine 2016 yapımı "Hayat Bazen Tatlıdır" dizisinde Asya karakteriyle başlayan Sezen, bir yıl sonra "Siyah İnci"de Ebru rolüyle tanındı. İlk başrol deneyimini 2019'da "Leke" dizisinde Yasemin karakteriyle yaşadı, aynı dönemde "Sevgili Geçmiş"te Deren'i canlandırdı.
Melis Sezen hangi dizilerde oynadı?
Melis Sezen, asıl çıkışını 2020 yılında ekranlara gelen "Sadakatsiz" dizisindeki Derin karakteriyle yakaladı. Bu rol, oyuncuya geniş bir hayran kitlesi kazandırdı. Aynı yıl TRT 1'in tarihî mini dizisi "Ya İstiklal Ya Ölüm"de Nazan'a hayat verdi.
Sonraki yıllarda "Gülcemal" ve "Deha" gibi yapımlarda başrol üstlenen oyuncu, sinema tarafında da aktif kaldı. "Bizim İçin Şampiyon", "Dünya Hali" ve "Mucize 2: Aşk" gibi filmlerde rol aldı. Performansıyla 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" ödülüne layık görüldü.
Genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden biri olan Melis Sezen, hem dizi hem sinema projeleriyle kariyerine devam ediyor. 12 yaşında başladığı oyunculuk yolculuğunu istikrarlı projelerle sürdüren oyuncu, son dönemde yer aldığı yapımlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer buluyor.