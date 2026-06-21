Son paylaşımıyla yaktı geçti! Aslışah Alkoçlar'ın kaslarını gören bir daha bakıyor

Aslışah Alkoçlar, spor videolarıyla aktif kullandığı hesabından bu kez belirgin karın kaslarını sergiledi. Dubai'de yaşamını sürdüren genç anne, fit görüntüsüyle takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Paylaşımın ardından adı kısa sürede magazin sayfalarına taşındı.
Aslışah Alkoçlar'a 'kim der ki iki çocuk annesi' yorumları yağdı
Paylaşımın altında en çok tekrarlanan ifade, "Kim der ki iki çocuk annesi" oldu. Düzenli spor yaptığı bilinen Alkoçlar'ın disiplinli görüntüsü, hayranlarından övgü dolu mesajlar getirdi.
Sıkı çalışmanın izlerini taşıyan kareler, kısa sürede binlerce beğeni topladı. İki çocuğun ardından bu formu korumayı başaran isim, takipçileri için adeta motivasyon kaynağına dönüştü. Yorumlarda hem hayranlık hem de hafif bir kıskançlık bir arada okundu. Bazı takipçiler ise nasıl bu kadar formda kaldığını sorarak spor rutininin detaylarını merak etti.
Aslışah Alkoçlar kimdir?
Aslışah Alkoçlar, Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu olarak tanınıyor. Sanatçı bir ailenin içinde büyüyen Alkoçlar, magazin gündemine daha çok özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla giriyor. Ailesinin köklü geçmişi, onu küçük yaşlardan beri kameraların ilgi alanında tuttu.
2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Alkoçlar'ın bu evlilikten Cem ve Ada adında iki çocuğu oldu. Çift, geçtiğimiz günlerde evlilik yıl dönümünü romantik bir paylaşımla kutladı. Eşinin "Happy anniversary" notuyla paylaştığı kare, sevenlerinden büyük beğeni gördü.
Bir süredir ailesiyle birlikte Dubai'de yaşayan Alkoçlar, günlük yaşamından ve spor rutininden kesitleri takipçileriyle paylaşıyor. Sağlıklı yaşama verdiği önemle bilinen genç anne, hem fiziği hem de sade duruşuyla sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşıyor. Köklü bir sanat ailesinden gelmesi de onu magazin dünyasının merak edilen isimlerinden biri yapıyor.