Son paylaşımıyla yaktı geçti! Aslışah Alkoçlar'ın kaslarını gören bir daha bakıyor

Aslışah Alkoçlar'a 'kim der ki iki çocuk annesi' yorumları yağdı



Paylaşımın altında en çok tekrarlanan ifade, "Kim der ki iki çocuk annesi" oldu. Düzenli spor yaptığı bilinen Alkoçlar'ın disiplinli görüntüsü, hayranlarından övgü dolu mesajlar getirdi.



Sıkı çalışmanın izlerini taşıyan kareler, kısa sürede binlerce beğeni topladı. İki çocuğun ardından bu formu korumayı başaran isim, takipçileri için adeta motivasyon kaynağına dönüştü. Yorumlarda hem hayranlık hem de hafif bir kıskançlık bir arada okundu. Bazı takipçiler ise nasıl bu kadar formda kaldığını sorarak spor rutininin detaylarını merak etti.