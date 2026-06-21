Ece İrtem'in ölümündeki sır perdesi aralandı... Kahredici Tayland detayı

Ece İrtem'in kolundaki izler maymun şüphesini doğurdu



Aile bireyleriyle yapılan görüşmede, oyuncunun vefatından kısa süre önce çıktığı Tayland gezisinde bir maymun tarafından ısırıldığı öğrenildi. Bu bilgi, koldaki üç yara iziyle birleşince soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı.



Avukat Gökkoyun, uzmanlarla yaptığı değerlendirmede maymun ısırığının sepsis yani kan zehirlenmesi gibi ölümcül sonuçlara yol açabileceğini aktardı. Bu kapsamda savcılığa dilekçe veren Gökkoyun, otopsi sürecinde söz konusu şüphenin de incelenmesini talep etti. Koldaki izlerin niteliğinin adli tıp incelemesiyle açıklığa kavuşması bekleniyor. Kesin ölüm nedeni ise otopsi raporuyla netleşecek.