Ece İrtem'in ölümündeki sır perdesi aralandı... Kahredici Tayland detayı

Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, müvekkilinin sol kolunda üç ayrı yara izine rastlandığını duyurdu. Bu izlerin kaynağına ilişkin aile görüşmelerinde dikkat çekici bir bilgi paylaşıldı ve gözler yeniden oyuncunun son günlerine çevrildi.
Ece İrtem'in kolundaki izler maymun şüphesini doğurdu
Aile bireyleriyle yapılan görüşmede, oyuncunun vefatından kısa süre önce çıktığı Tayland gezisinde bir maymun tarafından ısırıldığı öğrenildi. Bu bilgi, koldaki üç yara iziyle birleşince soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı.
Avukat Gökkoyun, uzmanlarla yaptığı değerlendirmede maymun ısırığının sepsis yani kan zehirlenmesi gibi ölümcül sonuçlara yol açabileceğini aktardı. Bu kapsamda savcılığa dilekçe veren Gökkoyun, otopsi sürecinde söz konusu şüphenin de incelenmesini talep etti. Koldaki izlerin niteliğinin adli tıp incelemesiyle açıklığa kavuşması bekleniyor. Kesin ölüm nedeni ise otopsi raporuyla netleşecek.
Ece İrtem kimdir?
Ece İrtem, 14 Haziran 1991'de Sivas'ta dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren sahneyle iç içe büyüyen oyuncu, okul yıllarında yazdığı skeçlerle oyunculuğa adım attı. Sanat eğitimini İzmir'de sürdürdü ve 2014 yılında Yaşar Üniversitesi Opera Şan Anasanat Dalı'ndan üçüncülük derecesiyle mezun oldu.
İstanbul'a yerleştikten sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ekran kariyerine 2014 yapımı Kaçak Gelinler dizisiyle başladı; ardından Şeref Meselesi, Paramparça, Payitaht Abdülhamid ve Yeni Gelin gibi yapımlarda rol aldı.
Geniş kitlelerle asıl buluşması, reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle oldu. Bu rolüyle milyonlarca izleyiciye ulaşan İrtem, kariyerinin en çok konuşulan dönemini yaşıyordu. Opera kökeniyle de bilinen oyuncu, müzik ve sahne disiplinini oyunculuğuyla birleştiren çok yönlü bir isim olarak hatırlanıyor. Vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntü yarattı.