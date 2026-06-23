Sevenleri şokta! Danla Bilic acil ameliyata alındı

Danla Bilic kimdir?



Danla Bilic, Türkiye'nin en çok takip edilen sosyal medya isimlerinden biri. Paylaşımları, makyaj içerikleri ve açık sözlü tavrıyla geniş bir kitleye ulaştı. Geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, ilk estetik operasyonunu yaklaşık dokuz yıl önce geçirdiğini ve bugüne kadarki işlemler için toplam 300 bin dolar harcadığını söylemişti. O dönem yaklaşık 11 milyon 800 bin liraya denk gelen bu tutar, uzun süre sosyal medyanın gündeminde kalmıştı.