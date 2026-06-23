Sevenleri şokta! Danla Bilic acil ameliyata alındı

Danla Bilic, paylaşımında operasyonun nedenine ya da sağlık durumuna ilişkin hiçbir ayrıntı vermedi. Bu sessizlik, milyonlarca takipçisinin aklında soru işareti bıraktı ve gözler ünlü fenomenin yeni açıklamasına çevrildi.
Danla Bilic neden ameliyata alındı?
Fenomen isim, hesabındaki paylaşımında bir önceki paylaşımının ardından acil ameliyata alındığını yazdı. Ancak operasyonun gerekçesi konusunda bir bilgi paylaşmadı. Sağlık durumuna dair belirsizlik sürerken, takipçileri kısa sürede yorum yağdırdı ve geçmiş olsun mesajları gönderdi. Bilic'in operasyon sonrasında yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı da merak konusu oldu.
Danla Bilic'in sağlık geçmişinde neler yaşandı?
Danla Bilic, geçmiş yıllarda yaptırdığı estetik işlemler ve ardından gelen sağlık sorunlarıyla da gündeme gelmişti. Yaklaşık üç yıl önce yaptırdığı kalça dolgusunun ardından çeşitli komplikasyonlar yaşadığını açıklamış, bu yüzden birden fazla operasyon geçirdiğini belirtmişti.
O dönem takipçilerine kalça dolgusundan uzak durmaları yönünde açık bir uyarıda da bulunmuştu. Bu nedenle son ameliyat haberi, eski sağlık sürecini hatırlayan takipçilerini daha çok endişelendirdi.
Danla Bilic kimdir?
Danla Bilic, Türkiye'nin en çok takip edilen sosyal medya isimlerinden biri. Paylaşımları, makyaj içerikleri ve açık sözlü tavrıyla geniş bir kitleye ulaştı. Geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, ilk estetik operasyonunu yaklaşık dokuz yıl önce geçirdiğini ve bugüne kadarki işlemler için toplam 300 bin dolar harcadığını söylemişti. O dönem yaklaşık 11 milyon 800 bin liraya denk gelen bu tutar, uzun süre sosyal medyanın gündeminde kalmıştı.