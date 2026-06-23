Afra Saraçoğlu binikili tatil pozlarıyla kime mesaj gönderdi

Afra Saraçoğlu hangi dizide oynuyor?



Afra Saraçoğlu, son olarak A.B.İ. dizisindeki performansıyla yoğun bir sezon geçirdi. Yapımdaki rolüyle uzun bir çekim dönemini geride bırakan oyuncu, ardından kısa bir tatil molası verdi. Sevenleri, hem yeni dizi ve proje haberlerini hem de sosyal medya paylaşımlarını yakından izlemeyi sürdürüyor. Tatil sonrası dönemde yeni işlerine odaklanması bekleniyor.