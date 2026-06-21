Serenay Sarıkaya zebra bikinisiyle manşetleri esir aldı

İlerleyen yıllarda dijital platformların öncü yapımlarından Fi ve Şahmaran ile uluslararası izleyiciye ulaştı. Aile dizisindeki rolü ve sahnelediği Alice Müzikali ise oyunculuk kariyerine farklı bir boyut kattı. Tiyatro sahnesindeki performansıyla da eleştirmenlerden tam not aldı.



Modellik ve reklam projeleriyle de tanınan oyuncu, yıllar içinde bir stil ikonuna dönüştü. Hem ekranda hem podyumda parlayan Ankara doğumlu isim, genç kuşağın en çok takip edilen yüzlerinden biri olmaya devam ediyor.