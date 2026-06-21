Serenay Sarıkaya zebra bikinisiyle manşetleri esir aldı

Serenay Sarıkaya, tatil dönüşü hesabından paylaştığı pozlarla kısa sürede beğeni topladı. Şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren oyuncu, deniz keyfini takipçileriyle paylaşmaktan çekinmedi.
Serenay Sarıkaya zebra desenli bikinisiyle dikkatleri topladı
Genç oyuncu, bu kez tarzıyla gündeme geldi. Tercih ettiği zebra desenli bikini, fotoğraflarına ayrı bir hava kattı ve takipçilerinin yorumlarına konu oldu. Karelerin altına kısa sürede binlerce beğeni geldi.
Doğal duruşu ve enerjisiyle bilinen oyuncuya hayranlarından övgü dolu mesajlar yağdı. Tatil pozları, paylaşıldığı andan itibaren magazin sayfalarında geniş yer buldu. Yaz boyunca sosyal medyada aktif kalan isim, paylaşımlarıyla gündemi belirlemeyi sürdürüyor. Son dönemde özel hayatına dair haberlerle de adı sık sık manşetlere taşınan oyuncu, bu kez sade ama iddialı stiliyle konuşuldu.
Serenay Sarıkaya kimdir?
Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992'de Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluğunu Antalya'da geçiren oyuncu, ailesinin ayrılmasının ardından annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Ekranlara ilk adımını ise henüz 14 yaşındayken, 2006 yapımı Şaşkın filminde küçük bir rolle attı.
Geniş kitlelerle tanışması 2008-2010 arasında yayınlanan Adanalı dizisindeki Sofia karakteriyle oldu. Asıl çıkışını ise Star TV'de yayınlanan Medcezir dizisinde canlandırdığı Mira Beylice rolüyle yakaladı. Bu performansıyla iki kez Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi.
İlerleyen yıllarda dijital platformların öncü yapımlarından Fi ve Şahmaran ile uluslararası izleyiciye ulaştı. Aile dizisindeki rolü ve sahnelediği Alice Müzikali ise oyunculuk kariyerine farklı bir boyut kattı. Tiyatro sahnesindeki performansıyla da eleştirmenlerden tam not aldı.
Modellik ve reklam projeleriyle de tanınan oyuncu, yıllar içinde bir stil ikonuna dönüştü. Hem ekranda hem podyumda parlayan Ankara doğumlu isim, genç kuşağın en çok takip edilen yüzlerinden biri olmaya devam ediyor.