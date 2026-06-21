Cemre Baysel'in son halini görenler şaşkına döndü

Cemre Baysel afrika örgüsüyle hayranlarını ikiye böldü



Oyuncunun yeni stili, paylaşımın yapıldığı andan itibaren hem beğeni hem de eleştiri getirdi. Kimi takipçiler bu cesur seçimi överken, kimileri onu sade ve doğal haliyle görmeyi yeğledi. Yorumlardaki bu fikir ayrılığı, gönderinin etkileşimini daha da büyüttü.



Örgülü saçlarla verdiği poz, kısa sürede magazin sayfalarının en çok konuşulan karelerinden biri haline geldi. Sürekli yeni imaj denemeleriyle gündeme gelen genç isim, bu kez de tarzıyla takipçilerini şaşırtmayı başardı.