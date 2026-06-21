Cemre Baysel'in son halini görenler şaşkına döndü

Cemre Baysel, afrika örgüsü yaptırdığı yeni saç modelini takipçileriyle paylaştı. Doğal görünümüne alışkın olan kitlenin karşısına bambaşka bir tarzla çıkan oyuncu, bu paylaşımının ardından gündemin ilk sıralarına yerleşti. Saatler içinde gönderiye gelen binlerce yorum, değişimin ne kadar konuşulduğunu da gözler önüne serdi.
Cemre Baysel afrika örgüsüyle hayranlarını ikiye böldü
Oyuncunun yeni stili, paylaşımın yapıldığı andan itibaren hem beğeni hem de eleştiri getirdi. Kimi takipçiler bu cesur seçimi överken, kimileri onu sade ve doğal haliyle görmeyi yeğledi. Yorumlardaki bu fikir ayrılığı, gönderinin etkileşimini daha da büyüttü.
Örgülü saçlarla verdiği poz, kısa sürede magazin sayfalarının en çok konuşulan karelerinden biri haline geldi. Sürekli yeni imaj denemeleriyle gündeme gelen genç isim, bu kez de tarzıyla takipçilerini şaşırtmayı başardı.
Cemre Baysel kimdir?
Cemre Baysel, 5 Şubat 1999'da İzmir'de dünyaya geldi. Sanata duyduğu ilgi onu önce Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nin resim bölümüne, ardından Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'ne yönlendirdi. Ekranlarla tanışması ise henüz 15 yaşındayken, 2014 yapımı Yeşil Deniz dizisinde canlandırdığı Gonca karakteriyle oldu.
İlerleyen yıllarda İsimsizler, Payitaht Abdülhamid ve Ramo gibi farklı türlerden projelerde rol aldı. Asıl çıkışını 2021 yılında Aytaç Şaşmaz'la başrolü paylaştığı Baht Oyunu dizisiyle yakaladı. Bu performansıyla 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar ödülünü kucakladı.
Sonraki dönemde Senden Daha Güzel, Sakla Beni ve Leyla gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı. Son olarak Güller ve Günahlar dizisinde Murat Yıldırım'la birlikte başrolü paylaşan oyuncu, dramatik rollerdeki iddiasını sürdürüyor. Resim eğitiminden gelen sanatsal birikimini oyunculuğuna taşıyan İzmirli isim, genç kuşağın merakla takip edilen yüzlerinden biri olmaya devam ediyor.