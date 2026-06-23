Nebahat Çehre'nin sosyal medyayı salladı! Gençlere taş çıkartan kareler

Nebahat Çehre hangi dizilerde oynadı?



Nebahat Çehre, kariyeri boyunca pek çok unutulmaz projeye imza attı. Özellikle Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer etti. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Ayşe Hafsa Sultan rolüyle de büyük beğeni kazandı. Bu iki rol, oyuncunun yeni nesil izleyiciyle de güçlü bir bağ kurmasını sağladı.



