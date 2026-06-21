48 yaş farkı eleştirilirken Eylem Çelik'ten sürpriz Mehmet Ali Erbil açıklaması

Eylem Çelik kimdir?



Eylem Çelik, sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan 21 yaşındaki bir isim. Özellikle TikTok üzerindeki içerikleriyle takipçi kitlesi oluşturan Çelik, son günlerde adının Mehmet Ali Erbil ile birlikte anılmasıyla magazin gündemine girdi. Kısa sürede büyüyen iddialar, genç kadının kamuoyu önünde açıklama yapmasına neden oldu.



İddiaların kaynağında ikilinin sosyal medya üzerinden tanıştığı ve aralarında duygusal bir bağ kurulduğu yönündeki haberler yer aldı. Bu haberler yayıldıkça sosyal medyada da yorum yağmuru başladı ve konu kısa zamanda magazinin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.