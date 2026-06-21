48 yaş farkı eleştirilirken Eylem Çelik'ten sürpriz Mehmet Ali Erbil açıklaması

Eylem Çelik, kendisiyle Mehmet Ali Erbil arasında kurulan aşk bağlantısını kesin bir dille reddetti. İkilinin TikTok aracılığıyla tanışıp yakınlaştığı yönündeki söylentilerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından genç kadından beklenen açıklama nihayet geldi.
Eylem Çelik kimdir?
Eylem Çelik, sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan 21 yaşındaki bir isim. Özellikle TikTok üzerindeki içerikleriyle takipçi kitlesi oluşturan Çelik, son günlerde adının Mehmet Ali Erbil ile birlikte anılmasıyla magazin gündemine girdi. Kısa sürede büyüyen iddialar, genç kadının kamuoyu önünde açıklama yapmasına neden oldu.
İddiaların kaynağında ikilinin sosyal medya üzerinden tanıştığı ve aralarında duygusal bir bağ kurulduğu yönündeki haberler yer aldı. Bu haberler yayıldıkça sosyal medyada da yorum yağmuru başladı ve konu kısa zamanda magazinin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.
Eylem Çelik açıklamasında ne söyledi?
Çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu vurgulayan Eylem Çelik, yaşadığı rahatsızlığı açıkça dile getirdi. Mehmet Ali Erbil ile hiçbir iletişiminin bulunmadığını söyleyen genç kadın, böyle bir haberin nereden çıktığını anlamadığını ifade etti. Sürecin tamamen bilgisi dışında geliştiğini belirten Çelik, haberlerin kendisini ruhsal olarak yıprattığını anlattı.
Genç isim, sosyal medya hesabından da yazılı bir paylaşımda bulundu. Adının izni ve bilgisi dışında bir ilişkiyle ilişkilendirilmesinin kişilik haklarını ve özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğini söyledi. Kamuoyunu yanıltmaktan başka amacı olmayan bu içeriklerin dikkate alınmamasını rica etti.
Asılsız haberlerin devam etmesi durumunda hukuki adım atacağını da net biçimde ortaya koyan Eylem Çelik, yalan içeriklerin sürmesi halinde şikâyetçi olacağını duyurdu. İnsanların gerçeği görmesini umduğunu belirten genç kadın, yaşanan sürecin kendisi açısından hiç hoş olmadığının altını çizdi.