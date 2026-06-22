Karatay'dan Hakan Ural'a şok sözler! Ortam bir anda buz kesti

Canan Karatay, Hakan Ural'a verdiği Babalar Günü hediyesi üzerine yaptığı esprili çıkışla gündem oldu. Ural'ın hediyeden bahsettiği sırada Karatay'ın araya giren cümlesi, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan anlardan biri haline geldi.
Canan Karatay Hakan Ural'a ne dedi?
Hakan Ural, Canan Karatay'ın kendisine Babalar Günü için 200 lira harçlık verdiğini anlattı. Bu sözlerin ardından Karatay, hiç çekinmeden "5 kuruşa 4 takla atan bir insansın" diyerek ünlü sunucuya takıldı. Beklenmedik çıkış karşısında bir an duraksayan Ural ise durumu gülerek toparladı; parayı sevdiğini, bunda da yalan olmadığını söyledi. O anlar, günün en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi ve kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.
Canan Karatay kimdir?
Canan Karatay, 2 Mart 1943'te Elazığ'da doğdu. Evlenmeden önceki adı Canan Efendigil olan ünlü isim, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi ve İç Hastalıkları ile Kardiyoloji alanında uzmanlaştı.
İngiliz hükümeti bursuyla Liverpool'da kardiyoloji eğitimi alan Karatay, Türkiye'de koroner anjiyografi tekniğinin yerleşmesine öncülük etti.
Akademik kariyerinde profesörlüğe yükselen ve İstanbul Bilim Üniversitesi'nde rektörlük yapan Karatay, son yıllarda "Karatay Diyeti" kitabı ve beslenmeye dair korkusuz açıklamalarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyor. Televizyon programlarındaki samimi ve sözünü sakınmayan tavrı, onu sık sık gündemin merkezine taşıyor.