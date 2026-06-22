Karatay'dan Hakan Ural'a şok sözler! Ortam bir anda buz kesti

Canan Karatay Hakan Ural'a ne dedi?



Hakan Ural, Canan Karatay'ın kendisine Babalar Günü için 200 lira harçlık verdiğini anlattı. Bu sözlerin ardından Karatay, hiç çekinmeden "5 kuruşa 4 takla atan bir insansın" diyerek ünlü sunucuya takıldı. Beklenmedik çıkış karşısında bir an duraksayan Ural ise durumu gülerek toparladı; parayı sevdiğini, bunda da yalan olmadığını söyledi. O anlar, günün en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi ve kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.



