Ece Erken yazlık yatırımında dolandırıldı! Sergen Yalçın'a isyan etti

Ece Erken, yatırım kararını tamamen Sergen Yalçın'ın yönlendirmesine güvenerek aldığını söyledi. Eski futbolcu ve teknik direktöre seslenen sunucu, satın aldığı yazlığın ardından girdiği sürecin canını fena yaktığını dile getirdi.
Ece Erken Sergen Yalçın'a neden isyan etti?
Ece Erken, paylaştığı videoda Sergen Yalçın'a sitem dolu sözlerle seslendi. "Ah Sergen Yalçın ya" diyen sunucu, onu nasıl dinlediğini kendine defalarca sorduğunu, "güvenilir" denilen kişilerden yazlık aldığını ve sonucun hiç de beklediği gibi olmadığını söyledi. Kararı baştan sona Yalçın'ın referansına güvenerek verdiğini vurgulayan Erken, yaşadıkları yüzünden büyük bir hayal kırıklığı içine düştüğünü anlattı. Sunucunun samimi tepkisi, paylaşımın ardından kısa sürede sosyal medyada konuşulan başlıklar arasına girdi.
Ece Erken kimdir?
Ece Erken, 11 Mayıs 1978'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde doğdu. Aslen Samsunlu olan sunucunun babası subaydı; bu nedenle çocukluğu Ağrı, Ankara ve Kıbrıs gibi farklı şehirlerde geçti. Lise eğitimini İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladı.
Henüz 12 yaşındayken Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyonu'nda mikrofon başına geçen Erken, ardından Kral TV, Metropol FM, Show Radyo gibi birçok radyoda yayıncılık yaptı. Televizyon kariyerine Star TV'de başlayan sunucu, "Lise Defteri" dizisindeki Nil rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı.
Show TV, ATV ve Beyaz TV başta olmak üzere pek çok kanalda program sunan Ece Erken, magazin yorumculuğuyla da uzun yıllar ekranlarda yer aldı. Son dönemde hem televizyon hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyor. Ece Erken TV 8 kanalındaki magazin programıyla başarılı kariyerini sürdürüyor.