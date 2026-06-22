Ece Erken yazlık yatırımında dolandırıldı! Sergen Yalçın'a isyan etti

Ece Erken Sergen Yalçın'a neden isyan etti?



Ece Erken, paylaştığı videoda Sergen Yalçın'a sitem dolu sözlerle seslendi. "Ah Sergen Yalçın ya" diyen sunucu, onu nasıl dinlediğini kendine defalarca sorduğunu, "güvenilir" denilen kişilerden yazlık aldığını ve sonucun hiç de beklediği gibi olmadığını söyledi. Kararı baştan sona Yalçın'ın referansına güvenerek verdiğini vurgulayan Erken, yaşadıkları yüzünden büyük bir hayal kırıklığı içine düştüğünü anlattı. Sunucunun samimi tepkisi, paylaşımın ardından kısa sürede sosyal medyada konuşulan başlıklar arasına girdi.