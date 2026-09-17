İzmir’de alışılmışın dışında bir akşam! Gündoğdu’da akrobasi şovu

Kaynak: AA
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Fransız Entre Nous Grubu, akrobasi, dans, tiyatro ve canlı müziği bir araya getiren gösterisiyle İzmir’de izleyici karşısına çıktı.

Fransız Entre Nous Grubu, akrobasi, dans, tiyatro ve canlı müziği bir araya getiren gösterisiyle İzmir’de izleyici karşısına çıktı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Fransız Kültür Merkezi işbirliğinde düzenlenen etkinlik, Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Fransız Kültür Merkezi işbirliğinde düzenlenen etkinlik, Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirildi.

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Dört kişilik Entre Nous ekibinin gerçekleştirdiği sirk gösterisi, meydanda toplanan çok sayıda İzmirlinin ilgisini çekti.

Dört kişilik Entre Nous ekibinin gerçekleştirdiği sirk gösterisi, meydanda toplanan çok sayıda İzmirlinin ilgisini çekti.

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Akrobasi ve dansın öne çıktığı gösteride, tiyatro ve canlı müzik de sahne performansına eşlik etti.

Akrobasi ve dansın öne çıktığı gösteride, tiyatro ve canlı müzik de sahne performansına eşlik etti.

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İnsanlar arasındaki karşılaşmaları ve kurulan bağları odağına alan gösteride, farklı sirk teknikleri izleyiciyle buluşturuldu.

İnsanlar arasındaki karşılaşmaları ve kurulan bağları odağına alan gösteride, farklı sirk teknikleri izleyiciyle buluşturuldu.

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Gösterinin akrobasi bölümleri meydanı dolduran izleyicilerden ilgi görürken, ekip performansıyla dikkat çekti.

Gösterinin akrobasi bölümleri meydanı dolduran izleyicilerden ilgi görürken, ekip performansıyla dikkat çekti.

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Çağdaş sirk alanında çalışmalarını sürdüren Entre Nous Grubu, kendilerine özgü teknikleriyle İzmirli izleyicilerin karşısına çıktı.

Çağdaş sirk alanında çalışmalarını sürdüren Entre Nous Grubu, kendilerine özgü teknikleriyle İzmirli izleyicilerin karşısına çıktı.

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Her yaştan izleyicinin takip ettiği gösteride, Gündoğdu Meydanı renkli ve hareketli görüntülere sahne oldu.

Her yaştan izleyicinin takip ettiği gösteride, Gündoğdu Meydanı renkli ve hareketli görüntülere sahne oldu.

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Entre Nous Grubu’nun kurucusu ve gösteri ekibinde yer alan Mattias Plaul, Türkiye’ye ekip olarak ilk kez geldiklerini belirtti.

Entre Nous Grubu’nun kurucusu ve gösteri ekibinde yer alan Mattias Plaul, Türkiye’ye ekip olarak ilk kez geldiklerini belirtti.

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İzmir’deki gösterinin ardından Türkiye turnesine devam edecek olan Entre Nous Grubu, Ankara ve İstanbul’da da sahne alacak.

İzmir’deki gösterinin ardından Türkiye turnesine devam edecek olan Entre Nous Grubu, Ankara ve İstanbul’da da sahne alacak.

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