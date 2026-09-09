İzmir'de banka soygunu girişimi: İçeride rehineler var!

Muhabir: Dilek Çakır Durak
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Soygun girişiminin ne şekilde gerçekleştiği, şüpheli ya da şüphelilerin durumu ve olay yerinde rehine veya yaralı olup olmadığı yönünde incelemenin sürdüğü belirtildi.

Soygun girişiminin ne şekilde gerçekleştiği, şüpheli ya da şüphelilerin durumu ve olay yerinde rehine veya yaralı olup olmadığı yönünde incelemenin sürdüğü belirtildi.

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Olay yerinde bulunan Son Mühür muhabiri Cumhur Erkek, banka şubesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığını ifade etti.

Olay yerinde bulunan Son Mühür muhabiri Cumhur Erkek, banka şubesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığını ifade etti.

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İnönü caddesinde bankanın bağlandığı tüm sokaklara giriş çıkışları kapatıldı.

İnönü caddesinde bankanın bağlandığı tüm sokaklara giriş çıkışları kapatıldı.

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Son Mühür muhabiri Cumhur Erkek, gelişmeleri olay yerinden an be an bildirmeye devam ediyor.

Son Mühür muhabiri Cumhur Erkek, gelişmeleri olay yerinden an be an bildirmeye devam ediyor.

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İçeride rehine sayısının 6 olduğu öğrenilirken, olay yerine özel harekat timleri de geldi.

İçeride rehine sayısının 6 olduğu öğrenilirken, olay yerine özel harekat timleri de geldi.

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Muhabirimiz Cumhur Erkek'in aktardığı bilgilere göre bankanın güvenlik görevlisinin silahına el koyulduğu öğrenildi.

Muhabirimiz Cumhur Erkek'in aktardığı bilgilere göre bankanın güvenlik görevlisinin silahına el koyulduğu öğrenildi.

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İlk belirlemelere göre saldırganın psikolojik ve ruhsal problemleri olduğu öğrenildi.

İlk belirlemelere göre saldırganın psikolojik ve ruhsal problemleri olduğu öğrenildi.

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Emniyet güçlerinin başarı operasyonu ile soyguncu yakalandı. Rehinelerin bırakılmasının ardından özel harekat polislerinin bankaya girmesi ile soyguncu yakalandı.

Emniyet güçlerinin başarı operasyonu ile soyguncu yakalandı. Rehinelerin bırakılmasının ardından özel harekat polislerinin bankaya girmesi ile soyguncu yakalandı.

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Zırhlı araç ile uzaklaştırıldı Zırhlı araç ile olay yerinden emniyete götürülen soyguncunun direnmeden teslim olduğu görüldü. Zanlının olay yerinden ayrılmasının ardından cadde trafiğe yeniden açıldı.

Zırhlı araç ile uzaklaştırıldı
Zırhlı araç ile olay yerinden emniyete götürülen soyguncunun direnmeden teslim olduğu görüldü. Zanlının olay yerinden ayrılmasının ardından cadde trafiğe yeniden açıldı.

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