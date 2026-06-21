İşte yeni hayatı... Melek Mosso sahnedeydi, şimdi gözünü oraya dikti

Melek Mosso komedi ve dramda kendini denemek istiyor



Yeni döneme dair konuşan Mosso, kendisine oyunculuk teklifi geldiğini ve bunu olumlu karşıladığını dile getirdi. Hem komedi hem de dram türünde başarılı olabileceğine inandığını söyleyen sanatçı, özellikle eğlenceli ve sempatik karakterleri canlandırmak istediğini ekledi.



Güzel projelerin kapısını çaldığını umduğunu belirten Mosso, bu alanda kendini denemekten heyecan duyduğunu aktardı. Yaz aylarının da yoğun geçeceğini söyleyen sanatçı, kısa süre içinde yeni şarkılar çıkaracağının müjdesini verdi. Müzik ve oyunculuğu bir arada yürütme planı, takipçileri arasında merak uyandırdı. Sanatçının hangi yapımlarda rol alacağı ise henüz netleşmedi.