İşte yeni hayatı... Melek Mosso sahnedeydi, şimdi gözünü oraya dikti

Melek Mosso, katıldığı bir etkinlikte gazetecilere oyunculuk kararını anlattı. Bir oyunculuk ajansıyla çalışmaya başladığını söyleyen sanatçı, gelen teklifi kabul ettiğini belirtti. Müzikteki başarısının ardından gelen bu adım, sevenleri arasında kısa sürede konuşulmaya başlandı ve sosyal medyada gündeme oturdu.
Melek Mosso komedi ve dramda kendini denemek istiyor
Yeni döneme dair konuşan Mosso, kendisine oyunculuk teklifi geldiğini ve bunu olumlu karşıladığını dile getirdi. Hem komedi hem de dram türünde başarılı olabileceğine inandığını söyleyen sanatçı, özellikle eğlenceli ve sempatik karakterleri canlandırmak istediğini ekledi.
Güzel projelerin kapısını çaldığını umduğunu belirten Mosso, bu alanda kendini denemekten heyecan duyduğunu aktardı. Yaz aylarının da yoğun geçeceğini söyleyen sanatçı, kısa süre içinde yeni şarkılar çıkaracağının müjdesini verdi. Müzik ve oyunculuğu bir arada yürütme planı, takipçileri arasında merak uyandırdı. Sanatçının hangi yapımlarda rol alacağı ise henüz netleşmedi.
Melek Mosso kimdir?
Melek Mosso, 11 Kasım 1988'de Kayseri'de dünyaya geldi. Gerçek adı Melek Davarcı olan sanatçı, sahne soyadını İtalyancada "gittikçe hızlanarak" anlamına gelen müzik terimi Mosso'dan aldı. Müzikle yedi yaşında ilk bestesini yaparak tanıştı; dokuz yaşında ise bağlama çalmaya başladı.
Eğitimini Güzel Sanatlar Lisesi'nin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamladı. İstanbul'da Kadıköy-Beşiktaş vapur hattında yaptığı müzikle adını duyurdu. 2016 yılında O Ses Türkiye sahnesinde yer aldı.
Asıl çıkışını ise 2018'de yayımladığı şarkıları ve seslendirdiği coverlarla yakaladı. Çukur dizisi için söylediği "Hiç Işık Yok" parçası da onu geniş kitlelere taşıdı. 2023 yılında oyuncu Serkan Sağdıç ile evlenen sanatçı, özgün tarzıyla müzik dünyasının sevilen isimleri arasında yer alıyor. Şimdi oyunculuk hedefiyle kariyerine yeni bir yön çizmeye hazırlanıyor.