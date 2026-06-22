Didem Arslan'la Vazgeçme final mi yaptı? Program neden yayından kalktı?

Sunduğu "Didem Arslan'la Vazgeçme" programıyla mağdur olduğunu söyleyen kişilerin sorunlarını ekrana taşıyan Yılmaz, samimi yayın tarzıyla öne çıkıyor. Ekrandaki uzun soluklu kariyeri boyunca farklı kanallarda görev alan sunucu, gündüz kuşağının akılda kalan isimlerinden biri hâline geldi.



Yardım çağrısında bulunan izleyicilere köprü olan yayın anlayışı, programı yıllar içinde gündüz kuşağının takip edilen yapımları arasına taşıdı. Bu içerik çizgisi, hem yüksek izlenme oranları hem de sosyal medyada sürekli konuşulan bir gündem oluşturdu. Programının yeni sezon dönüşü de takipçileri tarafından merakla bekleniyor.