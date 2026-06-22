Bir daha yapmam demişti ama... Şeyma Subaşı'ndan bikinili yeni paylaşım

Şeyma Subaşı kimdir?



Şeyma Subaşı, sosyal medya üzerinden geniş bir takipçi kitlesine ulaşan tanınmış bir fenomen ve iş insanı. Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Subaşı, paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.



Geçmişte özel hayatı ve evliliğiyle de uzun süre konuşulan ünlü isim, son dönemde uyuşturucu soruşturması ve ardından gelen tövbe açıklamalarıyla manşetlere taşındı. Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Subaşı, paylaştığı içeriklerle takipçilerinden hem destek hem de eleştiri alıyor.



