Bir daha yapmam demişti ama... Şeyma Subaşı'ndan bikinili yeni paylaşım

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz dönemde uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, sonrasında köklü bir değişime gittiğini duyurmuştu. "Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz" sözleriyle dikkat çeken ünlü isim, kısa bir süre sonra bu açıklamasıyla çelişen bir paylaşıma imza attı.
Şeyma Subaşı ne paylaştı?
Şeyma Subaşı, tövbe sürecine girdiğini anlattığı açıklamalarının üzerinden fazla zaman geçmeden bikinili bir video yayımladı. Paylaşımın altına ise kendi sözlerine gönderme yaparak "Bikinili videolarımı zor görürsünüz artık diyenlerde ben. Demek ki büyük konuşmamak lazımmış" notunu düştü.
Daha önce "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum, geçtim ve geçeceğim" diyen ünlü ismin bu çıkışı, kısa sürede gündeme oturdu. Sözleriyle eylemleri arasındaki çelişki, sosyal medyada geniş yankı buldu.
Şeyma Subaşı paylaşımına ne yorumlar geldi?
Şeyma Subaşı'nın videosu, takipçileri arasında hararetli bir tartışma başlattı. Bir kısım kullanıcı paylaşımı "Gündemde kalma çabası" ve "Tükürdüğünü yaladı" sözleriyle eleştirdi. "Huylu huyundan vazgeçmez" ve "Yaz gelince dayanamıyor" yorumları da öne çıkan tepkiler arasında yer aldı.
Şeyma Subaşı kimdir?
Şeyma Subaşı, sosyal medya üzerinden geniş bir takipçi kitlesine ulaşan tanınmış bir fenomen ve iş insanı. Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Subaşı, paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.
Geçmişte özel hayatı ve evliliğiyle de uzun süre konuşulan ünlü isim, son dönemde uyuşturucu soruşturması ve ardından gelen tövbe açıklamalarıyla manşetlere taşındı. Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Subaşı, paylaştığı içeriklerle takipçilerinden hem destek hem de eleştiri alıyor.
Yurt dışı ile Türkiye arasında bölünen yaşamı, lüks paylaşımları ve zaman zaman yaptığı çarpıcı açıklamalarla sürekli ilgi odağında kalan bir isim. Son videosu da hem söylediği sözle hem de takipçilerinden gelen tepkilerle bu gündem yaratma becerisinin en güncel örneği oldu.