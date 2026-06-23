Demet Özdemir tatil pozlarıyla gündemde! O karelere beğeni yağdı

Demet Özdemir kimdir?



34 yaşındaki Demet Özdemir, Türk dizi dünyasının tanınan oyuncularından biri. Dansçılıktan oyunculuğa uzanan kariyerinde birçok sevilen yapımda rol aldı ve geniş bir hayran kitlesi edindi. Sosyal medyada da güçlü bir etkileşime sahip olan oyuncunun Instagram hesabında 17,2 milyon takipçisi bulunuyor. Bu büyük kitle, onun her paylaşımını kısa sürede gündeme taşıyan en önemli etkenlerden biri haline geldi.