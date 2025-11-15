Karabük’te, bir okulun inşası için yapılan temel kazısı sonrasında, kazı alanının hemen yanından geçen yolun çökmesi üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Merkez ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi’nin Bişkek Caddesi üzerinde, Mehmet Akif İlkokulu’nun yapımı için başlatılan çalışmalar kapsamında temel kazısı gerçekleştirildi. Kazı işlemlerinin tamamlanmasının ardından, inşaat sahasının bitişiğinde bulunan yaklaşık 80 metre uzunluğundaki yolun zemini aniden çökmeye başlaması büyük paniğe neden oldu.

Yol iki yönde trafiğe kapandı

Olayın ardından bölgeye polis ekipleri, AFAD görevlileri ve Karabük Belediyesi’nin ilgili birimleri sevk edildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından hem can güvenliğini sağlamak hem de olası yeni çökmelerin önüne geçmek amacıyla, hasar gören yol her iki yönden trafiğe kapatıldı. Yetkililer, çalışmalarını sürdürdüğü ve yol ile inşaat alanının güvenlik çemberine aldı.