ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Amazon’un Prime üyeliklerinde tüketicileri yanıltıcı uygulamalar kullandığını belirterek şirkete 2,5 milyar dolarlık ceza kesti. Anlaşmayı kabul eden Amazon, hem FTC’ye ödeme yapacak hem de milyonlarca kullanıcıya geri ödeme sağlayacak.

Prime üyeliklerde “karanlık desen” tespiti

FTC’nin açıklamasına göre Amazon, Prime üyelik kayıt ve iptal süreçlerinde kullanıcıları manipülatif tasarımlarla yanıltarak istem dışı üyelik başlattı. Ayrıca iptal sürecinde kullanıcılara gereksiz engeller çıkarıldı. Yetkililer, bu yöntemlerin literatürde “karanlık desen” (dark pattern) olarak tanımlandığını ve kullanıcıyı kendi iradesi dışında yönlendirmeyi amaçladığını vurguladı.

2,5 milyar dolarlık rekor ceza

FTC ile yapılan anlaşmaya göre, toplam 2,5 milyar dolarlık cezanın 1 milyar doları doğrudan FTC’ye ödenecek. Geriye kalan 1,5 milyar dolar ise yaklaşık 35 milyon kullanıcıya iade edilecek. Bu geri ödemeler, son altı yılda Prime’a istemeden üye olan veya iptal sürecinde engelle karşılaşan tüketicileri kapsayacak.

Geri ödemeler için takvim belirlendi

Anlaşmaya göre geri ödemelerin 90 gün içinde başlaması planlanıyor. Kullanıcıların, ödemelerden yararlanabilmek için 180 gün içinde başvuru yapmaları gerekiyor. Bu süreç, Amazon’un bugüne kadar aldığı en büyük tüketici geri ödeme programlarından biri olacak.

Amazon’dan ilk açıklama

Amazon Sözcüsü Mark Blafkin, yapılan anlaşmaya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Her zaman yasaları gözetiyoruz. Bu anlaşma, müşteriler için yenilikçi hizmetlerimize odaklanmamıza imkân tanıyacak.”

Şirket, anlaşmayı kabul ederek uzun süredir devam eden soruşturmayı sonlandırmayı hedefliyor.

FTC: “Kullanıcılar bilgilendirilmedi”

FTC yetkilileri, Amazon’un milyonlarca müşteriyi bilgilendirme ve açık onay sürecinden mahrum bıraktığını kaydetti. Yapılan açıklamada, “Amazon’un arayüzleri bilerek kafa karıştırıcı şekilde tasarlandı, kullanıcılar Prime üyeliklerini iptal etmek istediklerinde engellerle karşılaştı” denildi.