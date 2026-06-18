SON MÜHÜR/Cumhur Erkek- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerindeki yolsuzluk soruşturmasında şüphelilere bir darbe daha. Kamu ihalelerinde usulsüzlük yaparak belirli firmalara menfaat sağlayan şebekeye yönelik operasyonların ardından, bu kez suçtan elde edilen milyonluk servete adli el kondu.

Milyarlık Kamu Zararı Soruşturması

İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında Ege Üniversitesi Hastanesi'nin eski başhekimi Devrim B. ve eski genel sekreteri Muhterem A.'nın da bulunduğu 47 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, döner sermaye ihale süreçlerinde rekabet koşullarını tamamen ortadan kaldırarak, kurum yöneticileri ile iş birliği içerisinde yaklaşık 3 milyar 100 milyon Türk lirası kamu zararına neden oldukları tespit edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 41 kişiden, aralarında üst düzey eski yöneticilerin de bulunduğu 27’si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Servetlerine Mahkeme Kararıyla El Konuldu

Tutuklama kararlarının ardından şüphelilerin ve paravan olarak kullandıkları şirketlerin para trafiği mercek altına alındı. Yapılan titiz incelemelerde, yolsuzluk ve usulsüzlüklerden elde edildiği somut delillerle saptanan milyarlık mal varlığı ortaya çıkarıldı. Mahkeme, soruşturma kapsamında suçtan elde edilen gelirle alındığı tespit edilen 26 şüphelinin üzerinde görülen 16 şirkete ait toplam 150 taşıt ile 49 taşınmaza (ev, arsa, iş yeri) el konulmasına karar verdi. Operasyon kapsamında daha önce yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çok yönlü soruşturması ve dijital materyaller üzerindeki incelemeleri titizlikle devam ediyor.