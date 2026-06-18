Son Mühür/ Emine Kulak- Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevinden alınmasının ardından CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir İl Başkanlığı’nda başlayan nöbetin ilk gününde, odasında basın mensupları ile sohbet etti, soruları yanıtladı. Toplantıya CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın da katıldı.

“Gümrükçü ile temasımız olmadı”

Güç, İl Başkanlığı’na yeni atanan Utku Gümrükçü ile herhangi bir temasının olmadığını ve diyaloğa geçmediklerini söyledi.

“Süreç dinamik, zaman içinde kararlar değişiyor”

AK Parti iktidarının partilerine kayyum atadığını öne süren Güç, “Süreç dinamik giden süreç, zaman içinde kararların değiştiği, satranç gibi olmayan bir süreç işliyor. Bu süreç içerisinde deva eden alınan kararlarda önemli olan tek bir aklın değil, karar mercii olan ortak oturup karar verdiğimiz, istişare yaptığımız süreçler. Bu süreç sadece İzmir’de işlemiyor. Genel başkanımız da istişare kültürüne açık. Dinamik bir siyasi anlayışla ilerliyor. Biz de ona göre adım atarak ilerliyoruz. Parti içerindeki yollar tükenmiş değil. Bu yollar tüketmeden herkesin gönlü ferahlamadan, yeni yollar yaratılması açısından sürecin beklenildiği, en sonda yeni yollar döşeneceği yollara evrilebileceğine söyledi. Biz de bu düşünceye inanıyoruz. CHP gönlümüzün, atamızın partisi. AK Parti iktidarının, gönülden bağlı olduğumuz partimize kayyum ataması hepimizi hem rencide etmiştir, hem de tıkatmıştır. Ülkeyi zora sokacak sürece evrilmiştir. Bizim açımızdan negatif giden süreç olmadı. CHP Özgür Özel liderliğinde daha güçlü parti olmuş hale geldi. Biz de onun liderlik özelliğine ve aldığı kararlara yürekten inanıyoruz. Süreçte yeni yerlere geleceğimiz, çok daha iyi siyasi ortamın oluşacağına inanıyoruz. Genel merkezi, il başkanlığını elden aldılar bu dinamizmiz nereden geliyor diye soruyoruz. Halk bizi sürüklüyor, millet sürüklüyor. Gücü, enerjiyi milletimizden alıyoruz. AK Parti siyasi anlayışı, CHP’yi hedef alan, Özgür Özel’in yürüttüğü siyasi liderliği düşürmek üzere bir siyaset yürütüyor. Attıkları her adım Özgür Özel’i daha iyi yere getiriyor. Gelinen noktada nasıl olsa unutulur diye düşünüyorlar. Maalesef gelinen noktada yine bizde bir değişiklik olmadı, oy oranları yükseldi. Bu büyük bir enerjiyi nereye doğru evirebileceği hakkında hükümetin karar vermesi gerekiyor. Atadıkları genel başkan ile bu enerji yönetemezler. Bu farklı bir yere doğru evrilmesi gerekiyor. Biz de bunu üst düzeydeki parti temsilcilerimiz bunu değerlendiriyor. İyi dinamik bir süreç yönetiliyor. İşin içinde örgütün katıldığı, her birimizin dinlendiği süreç yönetiliyor. İnancımızın, ayakta durmamamızın yegane temeli budur. Süreç bizi çok iyi yerlere evrilecek. Küçük bir yapılanmanın, eski siyasi düşüncesiyle süreci yürütme şansı mümkün değil. Sürecin iyi yerlere geleceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Buraya mahkeme kararı olmadan gelmesinler”

Atanan yeni il başkanı Utku Gümrükçü’nün mahkeme kararı olmadan buraya gelmemesini söyleyen Güç, “Butlan, atama il başkanlığı getirildi. Eski genel başkanımızın buna alet olması bizi üzdü. Bu sürecin daha da derinleştirmesi, potansiyel bir kızgınlığa getirdi. Atatan sürece kızıyoruz ama bu süreci yönetebileceklerine inancımız olmadığını biliyoruz. Ak parti tarafından bu sürecin yönetildiğini herkes biliyor. Plan var mı diye soruluyor. Dinamik bir süreç olduğu için alık kararlar alınıyor. İl başkanlığı konusunda da atama yapılan kişi MYK tarafından yapıldı. MYK PM’ye onaylatılmadı gerekir. PM’de meşruluğunu kaybetmiş durumda. Hızlı bir şekilde kurultaya gitmesi lazım. Gelinen noktada PM’ye onaylatılmadığı için bir yetkisi yok. Mahkeme kararı ile genel merkeze çöküyorlar ama bizi görevden alırlarken kafalarına eseni yapabiliyorlar. Biz o duruma şuanda gelemeyiz. Bizi görevden almaya kalkan MYK’nın meşruluğu tartışılıyor. PM düşmüşken sırf koltuktan oturuyor diye seçilmiş başkanı görevden alıyorum diye karar veremez. Yasal süreçlerimizi yapıyoruz, başlatıyoruz. Buraya ancak mahkeme kararı ile gelebilirler. Mahkeme kararı olmadan gelmesinler. Çayımızı içer dönerler. Çağrı heyeti atanması gerekirken il başkanı atadık diyorlar. İl başkanı yönetimi olmadan ne yapacak burada” dedi.

“Partiyi bırakıp gitmek kolay bir şey değil”

Yeni bir parti iddiaları hakkında değerlendirme yapan Güç, “CHP atamızın partisi, bırakıp gitmek kolay bir şey değil. Genel başkanımız tüm yolları deneyeceğiz dedi, yollar bittikten sonra yeni yolları deneyeceğiz dedi. Yeni parti ile kurunca seçime sokulmaması değerlendirilebilir, bir parti ile yol yürünebilir, değerlendirildiği 3,5 tane madde var, değerlendiriliyor. Bir yol bulunup o seçime gidilecek” dedi.

“Tugay ile görüşmedik, görüşürüz”

Cemil Tugay ile bir irtibatı olup olmaması hakkında konuşan Güç,”Dün aktif bir süreç işledi, görüşmedik ama görüşürüz” dedi.

“Operasyonlarla İzmir’de nefret yaratılıyor”

İzmir’deki ilçe belediyelerine düzenlenen operasyonlar hakkında konuşan Güç, “İzmir’de bir süreç yönetiliyor. Güzelbahçe’den başladı, Seferihisar’da devam ediyor. Bomboş dosyaları olduğunu gördük. Oradaki insanların suçlanarak negatif süreçler işleniyor. Hukuksal anlamda, hazırlanılmış bir altlık olduğunu görmüyoruz. Buca’da boş dosya vardı. Gözaltı sırasında belediyeden evraklar istediler. Önceden bir çalışma yapmadınız mı? Aldık sonra delil bulmaya çalışıldı. Bu süreçten herkes rahatsız oluyor. FETÖ’nün İZBB’ye yaptığı operasyon hala konuşuluyor. Burada da bir nefret yaratılıyor. Vatandaşın devlete güvenmesi gerekiyor. Toplum devlete olan bağlığından uzaklaşırsa, aramızdaki bağ kopar” diye konuştu.

“Yerel yönetim ile siyaset yapmak zor. Belediye başkanlarının hepsi arkadaşım”

Dün görevden alındığı sırada bazı belediye başkanları İzmir İl Binası’nda destek sağladı, bazı ilçe belediye başkanlarının ise katılım göstermediği gözlemlendi. Katılım hakkında değerlendirme yapan Güç, “Belediye başkanlarından mesaj aldık. Belediye başkanlarını bu süreçte ayrı yere koyuyorum. Belediye başkanlarımızın tamamı yakın arkadaşlarım. Ben onları anlıyorum. Yerel yönetimde ve siyaset yapmanın zor olduğunu biliyorum. Koruma kalkanları yok, açık hedefler. Gönülleri bizimle olduklarını biliyorum. Niye gelmedin diyemeyiz, benim bağlı olduğum ve istişare olduğum ilçe başkanları var. Niye gelmediklerini sormuyorum bile” dedi.

Yüksel Taşkın ise, “ Vekillerimizi Ankara’daydı. Gün içerisinde de arayıp, sorduk. Ben de atlayıp geldim, bugün buradayım” dedi.