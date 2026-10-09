İzmir’de sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılan iki kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf mahkemesinde devam eden yargılamada, dosyaya girmesi için ek bilirkişi raporu istenmesine karar verildi.

Yoldaki su elektrik akımına dönüştü

12 Temmuz 2024’te Alsancak’ta aniden bastıran şiddetli yağış, caddeleri göle çevirdi. Su birikintisinden geçmeye çalışan İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya koşan esnaf İnanç Öktemay (44), kaçak elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Yerel mahkemenin kararı istinaftan döndü

Soruşturma kapsamında 42 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İzmir 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz yıl aralarında Gediz Elektrik ve İZSU çalışanlarının da bulunduğu sanıklara 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Bazı sanıklar ise beraat etti.

Kararın ardından dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi’ne taşındı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak 12 sanık yönünden yeniden yargılama yolunu açtı.

Tutuklu sanık kalmadı

İstinaf sürecinde, cezaevinde bulunan sanıkların tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verildi. Mayıs ayındaki duruşmayla birlikte davada tutuklu sanık kalmazken, kamu görevlilerine yönelik yargılamalar da ana dosyaya dahil edildi.

Bilirkişi raporu beklenecek

Davanın son duruşmasında taraf avukatları ve sanıklar savunmalarını tamamladı. İddia makamının ve taraf avukatlarının talebini değerlendiren mahkeme heyeti, olayın teknik detaylarının netleşmesi adına ek bilirkişi raporu alınmasına hükmetti. Duruşma 20 Kasım tarihine ertelendi.