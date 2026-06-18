Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), üniversite ve sanayi dünyasını birbirine daha fazla yaklaştırmak için savunma sanayisinin devlerinden TEI’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç koordinasyonundaki heyette, DEÜ Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Zeki Atıl Bulut ve çeşitli birim sorumluları yer aldı.

Heyet, TEI Finans ve Tedarik Genel Müdür Yardımcısı Emre Saylan ile bir araya gelerek iki kurumun ilerde neler yapabileceğini ele aldı.

Öğrenciler için sektörel kapılar açılıyor

Ziyaretin ana konularından biri, mühendislik öğrencilerinin mezun olmadan önce işin mutfağını görmesi oldu. Özellikle TEI gibi havacılık sektöründe önemli bir yere sahip olan kurumun, DEÜ öğrencilerine sağlayacağı staj ve uygulamalı eğitim imkanları detaylıca konuşuldu.

Yalnızca staj değil, öğrencilerin okulda öğrendikleri teorik bilgileri gerçek projelerde deneyimlemeleri için ne tür programlar geliştirilebileceği istişare edildi.

Taraflar, gençlerin iş hayatına bir adım önde başlaması için ortak kariyer etkinlikleri yapmanın faydalı olacağı konusunda ortak noktada buluştu.

DEÜ ve TEI'nin birleşmesi planlanıyor

Görüşmenin bir diğer konusu ise bilimsel araştırmalar oldu. DEÜ'nün akademik potansiyelini TEI'nin mühendislik ve üretim gücüyle birleştirmek planlanıyor.

Havacılık ve ileri mühendislik alanlarında gerçekleştirilecek ortak projelerin, Türkiye'nin teknoloji yolculuğunda önemli bir basamak olacağı vurgulandı.

Özellikle yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilerin, TEI'nin teknolojik altyapısını kullanarak kendi projelerini hayata geçirmelerine olanak sağlayacak bir çalışma düzeni üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Fabrika sahasında teknik inceleme

Heyet, toplantının sonrasında TEI'nin üretim tesislerini de gezdi. Fabrika sahasında tasarım, montaj ve test süreçlerini yakından görme fırsatı bulan DEÜ ekibi, kurumun faaliyetleri hakkında yetkililerden güncel bilgiler aldı.

TEI'nin nasıl bir üretim disiplinine sahip olduğunu yerinde inceleyen heyet üyeleri, bu teknik incelemelerin ileride başlatılacak ortak projeler için yol gösterici olacağını dile getirdi.

