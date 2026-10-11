Son Mühür- Özgürlükler ülkesi olarak bilinen ABD'de Adalet Bakanlığı'nın ilginç bir soruşturma için harekete geçtiği öğrenildi.

ABD Adalet Bakanlığı, ABC, CBS, CNN, NBC ve Fox News) antitröst yasalarını ihlal edip etmediğini araştırmak için kolları sıvamış durumda.

Adalet Bakanlığı'nın, 9-10 Ekim 2026 civarında bu beş ağa ulaştı ve havuzla ilgili iletişim kayıtları ile belgeleri talep ettiği öğrenildi.



CBS News'ün haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Emily Covington, yaptığı açıklamada, "Televizyon basın havuzunun üyeleri, Beyaz Saray etkinliklerini haberleştirmeyi boykot etti." ifadesini kullandı.

Antitröst yasalarını ihlalden..



Ticari rakipler arasında yapılan toplu boykotların ABD yasalarını ihlal edebileceğini belirten Covington, Antitröst Biriminin NBC, ABC, CBS, CNN, ve Fox News'in antitröst yasalarını ihlal edip etmediğini belirlemek amacıyla soruşturma yürüttüğünü ifade etti.

Trump, 18 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNN, MS NOW ve Politico'nun "Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını" açıklamış ve bu karara gerekçe olarak "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

CNN, MS NOW ve Politico ise Trump'ın, muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklama kararına karşı federal mahkemede dava açmıştı.

ABD'de federal yargıç 24 Eylül'de CNN, MS NOW ve Politico'nun Beyaz Saray'a erişimleri için gerekli akreditasyonlarının 8 Ekim'e kadar iadesine hükmetmişti.

Ancak Politico karara rağmen, bir muhabirinin Beyaz Saray'a girişine izin verilmediğini açıklamıştı.