Türkiye’de bir il 16 yaşındaki kayıp genç kız için resmen ayağa kalktı. Şırnak’ta ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 16 yaşındaki Z.L. için polis ekipleri zamanla yarıştı. Emniyet Müdürü Volkan Sazak’ın bizzat yönettiği arama çalışmaları kapsamında tam 12 mahallede 16 farklı ekip çalışma yaptı.

Olay, 16 yaşındaki Z.L.’nin kaybolmasıyla başladı. Genç kızın ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından emniyet güçleri seferber oldu. Belediyede hoparlörlerinden de anonslar yapıldı, vatandaş arama çalışmaları için desteğe çağırıldı. Genç kızın olabileceği olası güzergahlar birer birer incelenirken şehrin giriş ve çıkış noktalarında ise güvenlik önlemleri artırıldı. Saatler süren çalışmaların ardından genç kıza ulaşıldı. Kayıp olduğu ifade edilen Z.L. uzun aramanın sonucunda saat 00.30’da Vakıfkent Mahallesi Mehmet Esin Caddesi üzerinde bulundu.

Sağlık durumu iyi

Genç kızın bulunmasının ardından sağlık ekipleri kontrollerde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilen 16 yaşındaki Z.L.’nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edileceği ifade edildi. Yaşananlardan sonra kızlarına kavuşan aile ve yakınları arama çalışmalarında seferber olan tüm ekiplere minnettarlıklarını belirtti.