Son Mühür- Türk televizyonunun tanınan oyuncularından Çiçek Dilligil ile müzisyen eşi Bora Öztoprak’ın 1997 yılında dünyaya gelen oğulları Ardahan, cinsiyet geçiş sürecini tamamlayarak “Ayda” adını aldı. Amerika’da yaşamını sürdüren Ayda Öztoprak, sosyal medya paylaşımları ve dikkat çeken değişimiyle gündemde yer alıyor.

Dilligil’in televizyon kariyerindeki başarıları

Uzun yıllardır ekranlarda yer alan usta oyuncu Çiçek Dilligil, Kaygısızlar, Çılgın Bediş, Yılan Hikayesi, Kuzenlerim ve Avrupa Yakası gibi birçok unutulmaz yapımda rol aldı. Son olarak Dilek Taşı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteriyle izleyiciden beğeni toplayan Dilligil, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin basınında konuşulmaya devam ediyor.

Uzun süreli evlilikleriyle örnek gösteriliyor

Magazin dünyasında uyumlu çiftlerden biri olarak gösterilen Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak, yıllardır süren evlilikleriyle dikkat çekiyor. Çiftin 1997 yılında dünyaya gelen çocukları Ardahan, geçiş sürecinin ardından hayatına Ayda olarak devam ediyor.

"Adı artık Ayda"

Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan Çiçek Dilligil, çocuklarının kararına saygı duyduklarını belirterek, “26 yaşında artık kendi hayatını yöneten bir birey. Aile olarak yanında duruyoruz. Adı artık Ayda. Bu, bir sabah uyandığında alınmış bir karar değil, uzun bir süreç sonucu oldu. Heves ya da geçici bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullanmıştı.