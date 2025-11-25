Son Mühür/ Merve Turan - Seferihisar Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında farkındalığı tüm ilçeye yaymak amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için hazırlanan farkındalık otobüsü, 5 gün boyunca Seferihisar sokaklarında dolaşarak vatandaşlarla buluşacak.

Şiddetle mücadeleyi görünür kılmayı amaçlayan otobüs, gün boyunca ilçe merkezinde ve mahallelerde duraklayarak bilgilendirici materyaller dağıtacak ve farkındalık çağrıları yapacak.

Kadınlara ücretsiz öz savunma dersi

Belediye, kadınların güçlenmesi ve kendilerini daha güvende hissetmeleri için ücretsiz öz savunma dersleri de başlattı.

Dersler, her yaştan kadının erişebileceği biçimde planlanarak ilçe genelinde farklı noktalarda sürdürülecek. Belediye, 25 Kasım’ın yalnızca sembolik bir gün olmadığını, kadınların yaşam hakkını savunmak için her gün çalıştıklarını vurguladı.

Başkan Yetişkin: “Bu acı tabloya alışmayacağız”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin boyutlarına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: “Sadece 2025 yılında 408 kadın katledildi. Her biri bir yaşam, bir umut, bir gelecek… Biz bu acı tabloya alışmayacağız. Sessiz kalmayacağız. Kadınların ve kız çocuklarının güvende olduğu bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Yetişkin, farkındalık otobüsünün önemine dikkat çekerek şöyle devam etti: “Otobüsümüz gün boyunca Seferihisar sokaklarında dolaşacak. Bu çalışma, şiddete karşı ortak irademizi görünür kılmanın bir yoludur. Ne Seferihisar’da ne de Türkiye’nin hiçbir yerinde kadınlar yalnız değildir. Kadına karşı şiddete dur diyelim. Çünkü kadınların özgürlüğü, toplumun özgürlüğüdür.”

Mücadele her gün sürüyor

Seferihisar Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca 25 Kasım etkinlikleriyle sınırlı olmadığını, kadınlara yönelik hizmetlerin ve destek çalışmalarının yıl boyunca devam ettiğini belirtti.