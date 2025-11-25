Son Mühür/ Osman Günden - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede bulunan tüm okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Anaokulundan liseye kadar uzanan kapsamlı ziyaret programında öğretmenler, Başkan Günay’ı büyük bir sevgi ve coşkuyla karşıladı.

Günün anlamına özel olarak hazırlanan isimlere özel kalemler öğretmenlere hediye edilirken, Günay tüm eğitim emekçilerine teşekkür etti.

“Öğretmenler sadece sınıfta değil, toplumda da iz bırakır”

Ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda eğitime verilen önemin altını çizen Başkan Günay, öğretmenlerin toplumun her alanında yol gösterici bir rol üstlendiğini ifade etti: “Geleceğimizi inşa eden, çocuklarımızı bilgiyle, sevgiyle ve sabırla yetiştiren tüm öğretmenlerimizin bu özel gününü gönülden kutluyorum. Emekleri, gayretleri ve fedakârlıkları sayesinde daha aydınlık bir geleceğe yürüyoruz.”

“Öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Başkan Günay, Güzelbahçe Belediyesi olarak eğitim çalışanlarını her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet değerlerine bağlı nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimize minnettarız. Eğitim neferlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.”