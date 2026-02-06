İzmir’in Torbalı ilçesinde dereye düştüğü öne sürülen bir kız çocuğu için ekipler seferber oldu. Akşam saatlerinde yapılan ihbarın ardından bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay Çaybaşı Mahallesi’nde meydana geldi

Olay, Torbalı ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi sınırlarında bulunan Fetrek Deresi’nde yaşandı. İddiaya göre, yaklaşık 9 yaşlarında olduğu belirtilen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kız çocuğu dereye düştüktan sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine ekipler sevk edildi

Çevrede bulunan vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi. Dereye düştüğü bildirilen çocuk için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

AFAD ekipleri bölgede çalışma yürütüyor

İhbarın ardından bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dere yatağında ve çevresinde arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Çalışmalar sürüyor

Yetkililerden alınan bilgiye göre, dere boyunca yapılan arama çalışmalarının devam ettiği, gelişmelere göre kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.