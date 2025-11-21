Son Mühür/ Osman Günden - İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, “24 Kasım Öğretmenler Günü” etkinlikleri kapsamında Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonunu ziyaret etti. Ziyarete; İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Vermez, Karşıyaka İlçe Millî Eğitim Müdürü Arzu Günaydın, Karşıyaka İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Yavuz Kılıçaslan, okul yöneticileri, öğretmenler ve pansiyonda kalan öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle aynı sofrayı paylaştı

Akşam yemeğinde öğrencilerle bir araya gelen Dr. Yahşi, okul ortamı, eğitim süreçleri ve yürütülen çalışmalar hakkında öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Öğrencilerin görüş ve önerilerini dikkatle dinleyen Yahşi, “Bu akşam sizlerle aynı sofrayı paylaşmak, ikinci yuvanız olan bu pansiyonda hayallerinizi ve beklentilerinizi dinlemekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Öğretmenlere 24 Kasım tebriği

Ziyaretin devamında pansiyonda nöbetçi öğretmenlerle görüşen Yahşi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak çiçek takdim etti. Öğrenciler de İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi’ye çiçek sunarak Öğretmenler Günü’nü kutladı.

“Geleceği öğretmenlerin emeği şekillendiriyor”

Öğretmenlere hitap eden Dr. Yahşi, mesleğin manevi gücünü şu sözlerle vurguladı: “Sizler yalnızca bilgi aktarmıyorsunuz; merhametiniz, sabrınız ve emeğinizle çocuklarımızın geleceğine ışık tutuyorsunuz. Her bir öğrencinin başarısında sizin iziniz, her bir hayalinde sizin emeğiniz var. Eğitimde başarı ancak birlik, dayanışma ve gönülden çalışma ile mümkün olur. Sınıfların içindeki sessiz kahramanlar olarak geleceğimizi inşa ediyor, bizlere umut aşılıyorsunuz.”

Ziyaret toplu fotoğrafla sona erdi

Program, öğretmen ve öğrencilerle çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.