Süper Lig’de pazar günü sahasında Kocaelispor’u ağırlayacak Göztepe’de, son haftalardaki performansıyla öne çıkan Efkan Bekiroğlu’nun ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Orta sahada yaşanan rotasyon ve Beninli oyuncu Junior Olaitan’ın sakatlığı ile disiplin problemleri nedeniyle geri planda kalmasının ardından şans bulan Efkan, teknik heyetin güvenini kazandı.

Performansıyla dikkat çekti

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Göztepe formasıyla 11 karşılaşmada 408 dakika görev yaptı. Bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Efkan, süre aldığı bölümlerde takımın hücum gücüne doğrudan etki etti.

Goller ve asist detayları

Efkan Bekiroğlu, sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini ligin 5. haftasında Kayserispor deplasmanında 1-1 sona eren maçta yaşadı. İkinci golünü ise 3-1 kaybedilen Galatasaray karşılaşmasında kaydetti. Tecrübeli oyuncu, son olarak 2-0 kazanılan Kasımpaşa mücadelesinde Juan’ın attığı ikinci gole asist yaparak skora katkı sundu.

