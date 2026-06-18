Son Mühür- Konak Belediyesi tarafından gerçekleşetirilen sosyal hizmetlerden en sevilenler arasında yer alan Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’nde, bir yeni döneme daha başlanacak. Yeni dönemin kapıları uzaktan gözükürken kayıtlar da yapıtırılmaya artık başladı. İki dönemdir 3-5 yaş grubu çocukların sağlıklı gelişimlerini destekleyen ve annelerin bakım yükünü hafifleten oyun evleri, üçüncü dönem için hazırlıklarını tamamladı.

Hem ücretsiz hem kolay başvuru

Ücret konusunda ise ailelerin içine su serpilebilir. Bu hizmet tamamen ücretsiz. Konaklı vatandaş bu hizmetten yararlanmak isterse belediyenin Oyun Evi resmi sitesi üzerinden kolayca başvuru yapabilecek. Ballıkuyu, Gültepe, Aziziye, Zeytinlik, Mersinli, Beştepeler, Toros, Yenişehir ve Kemeraltı bölgelerinde konumlanan Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’ne başvuru için son tarih ise 29 Haziran olarak belirlendi.

Başkan Mutlu: "Çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlıyoruz"

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Adil kent, eşit yurttaşlık ilkemizi yılmadan tekrarlıyoruz. Özellikle eğitim hayatına başlayacak çocuklarımızın fırsat eşitliğine ihtiyacı var. Biz, Mutlu Çocuklar Oyun Evlerimizde, özel kurumların birebir aynısı bir ortamı çocuklarımıza verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni dönemde kayıt olacak çocuklarımızı heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.