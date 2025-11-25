Kadınların Çığlığı Çiğli’de Yükseldi

Son Mühür/ Merve Turan - Çiğli Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında geniş katılımlı bir etkinlik düzenledi. Kadınlar, Kasaplar Meydanı’nda bir araya gelerek tören alanına sloganlar ve dövizlerle yürüdü. “Şiddete hayır” mesajının öne çıktığı yürüyüş, yoğun katılımla gerçekleşti.

Tören alanında hayatını kaybeden kadınlar için saygı duruşunda bulunuldu. Etkinliğe belediye bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar, CHP Çiğli İlçe Kadın ve Gençlik Kolları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program kadın şarkılarından oluşan müzik dinletisiyle sona erdi.

“Şiddete karşı sıfır tolerans”

Basın açıklamasını İzmir Kadın Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Seher Gündoğan yaptı. Gündoğan, kadına yönelik şiddete ve hak ihlallerine karşı sıfır tolerans vurgusu yaparak önemli değerlendirmelerde bulundu.

Gündoğan, 2024 yılında 411 kadının öldürüldüğünü, 2025 yılı bitmeden aynı sayıya ulaşıldığını hatırlatarak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin şiddeti beslediğini söyledi.

Açıklamasında şu çağrılara yer verdi:

İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe girmesi

Şiddet failleri lehine getirilen af uygulamalarından vazgeçilmesi

Kadınların barınma, istihdam ve eğitim haklarının güvence altına alınması

ILO 190 sayılı sözleşmesine taraf olunması

Gündoğan, “Kadınların yaşam hakkı güvence altına alınana kadar mücadelemiz sürecek” dedi.

Başkan Yıldız: “Mücadeleyi birlikte büyüteceğiz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, konuşmasında kadınların mücadelesine verdikleri desteği vurguladı: “Bu gün sadece bir anma değil; aynı zamanda bir uyarı ve bir mücadele çağrısıdır. Kadına yönelik şiddet insanlık tarihinin en büyük utançlarından biridir. Çiğli Belediyesi olarak kadınların yanında olmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz.”

Yıldız, kadınların barınma, istihdam, eğitim ve sosyal yaşamda güçlenmesi için belediyenin yürüttüğü projeleri hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: “Çiğli’de kadınların sesi daha gür çıkacak. Kadınların mücadelesi daha güçlü olacak. Eşitlikçi bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.”