Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale Köyü, antik Assos kalıntılarıyla iç içe yaşamın sürdüğü ender yerleşimlerden biri. Tarihi atmosferi, Osmanlı dönemi taş evleri ve Ege Denizi’ne bakan manzarasıyla dikkat çeken köy, özellikle İzmir çıkışlı ziyaretçilerin tercih ettiği rotalar arasında.

Toplu Taşıma ile Ulaşım

İzmir’den Assos’a doğrudan otobüs seferi bulunmuyor. Öncelikle İzmir Otogarı’ndan Çanakkale veya Ayvacık yönüne giden otobüs firmalarından bilet almak gerekiyor. Ayvacık’a ulaştıktan sonra saat başı hareket eden minibüslerle ya da taksiyle 20 dakika içinde Behramkale’ye geçilebiliyor. Yaz aylarında sefer sıklığı artarken, kış döneminde daha seyrek ulaşım sağlanıyor.

Özel Araç ile Yolculuk

Özel araçla yolculuk yapmak isteyenler için birkaç farklı rota mevcut:

Ücretsiz Geçiş Rotaları: İzmir merkezden D550/E87 üzerinden Ayvalık ve Edremit hattı takip edilerek Küçükkuyu üzerinden Behramkale’ye ulaşılabiliyor. Yaklaşık 257 kilometrelik bu rota 3,5 – 4 saat sürüyor.

Ücretli Otoyol Rotaları: O-5 ve O-30 bağlantı yolları kullanılarak Balıkesir üzerinden Assos’a varılabiliyor. Bu güzergâh daha hızlı olsa da ücretli geçişler içeriyor.

Her iki rota da dar ve virajlı sahil yollarında son buluyor. Özellikle yaz sezonunda artan trafik nedeniyle sürüş dikkat gerektiriyor.

Köyün Tarihi ve Güncel Durumu

Behramkale Köyü, 14. yüzyıldan kalma Hüdavendigar Camii ve Tuzla Çayı üzerindeki 600 yıllık köprüsüyle Osmanlı döneminden izler taşıyor. Köy, sit alanı statüsünde olduğu için yeni yapılaşmaya kapalı. Yerli halk, zeytincilik ve el yapımı ürünlerle geçimini sağlıyor. Antik Assos surlarının içinde yer alan taş evler, hem tarih meraklıları hem de turizm için cazibe merkezi oluşturuyor.

2025 yılında devam eden arkeolojik kazılarla erken Osmanlı dönemine ait hamam kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Bu gelişmeler, Assos’un kültürel mirasını daha görünür hale getiriyor.

İzmir–Assos Yolculuğu Kaç Saat?

İzmir’den Behramkale’ye özel araçla ortalama 3,5 – 4 saatlik bir yolculukla ulaşılabiliyor. Toplu taşıma tercih edenler için süre aktarmalar nedeniyle biraz daha uzun sürebiliyor. En yakın havalimanı olan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, köye 70 kilometre mesafede bulunuyor.

Behramkale (Assos) Köyü, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle Kuzey Ege’nin en özel duraklarından biri. İzmir’den yola çıkacak ziyaretçiler için farklı ulaşım alternatifleri mevcut. Özel araç, zaman açısından daha avantajlı görünürken; toplu taşıma ile de aktarmalı şekilde Assos’a ulaşmak mümkün.