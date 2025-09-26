Bisikletliler, ölümlü trafik kazalarında bisikletlilerin korunması ve yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi amacıyla Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. Görüşmede, bisikletlilerin trafikte güvenliğinin artırılması ve cezaların caydırıcı hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Talepler Bakan’a İletildi

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Bisikletli Yaşam Platformu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Adalet Bakanı Tunç’a sundukları taleplerde, “Bisikletli Yaşam İçin Adalet” çağrısının altını çizdi. Görüşmede öne çıkan maddeler arasında şunlar yer aldı:

Asgari Sollama Mesafesi: Bisikletlilerin sollanmasında en az 1,5 metre mesafe bırakılması.

Dönüşlerde ve Kavşaklarda Bisikletliye Öncelik: Kavşaklarda ve dönüşlerde bisikletlilere öncelik verilmesi.

Kapı Açma İhlali: Araç kapısı açılırken aynadan kontrol şartının getirilmesi.

İncinebilir Yol Kullanıcıları Hiyerarşisi: Bisikletlilerin ve yayaların korunmasına öncelik verilmesi.

Kusur Karinesi: Çarpışmalarda kusur karinesinin bisikletli lehine düzenlenmesi.

İleri Duruş Alanı ve Sinyalizasyon: Bisikletlilere yönelik ileri duruş alanı ve uygun trafik ışıklarıyla güvenliğin artırılması.

Bilinçli Taksir ve Olası Kast Düzenlemesi

Bisikletliler ayrıca, bisikletli çarpışmalarında ölüm olması durumunda davaların “bilinçli taksir” veya “olası kast” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bu düzenlemenin, hem sürücülerin sorumluluk bilincini artıracağı hem de bisikletlilerin trafikte daha güvende olmasını sağlayacağı ifade edildi.