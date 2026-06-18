Son Mühür / Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak yönetimini üstlendiği Nokta Bornova Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait "Point Bornova AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" için beklenen ihale gerçekleştirildi. İçerisinde AVM işletmesine özgülenmiş 145 adet taşınmaz ile mal, hak, varlık ve sözleşmelerin yer aldığı ticari bütünlük için kapalı zarf ve açık artırma usulü uygulandı.

İhaleye çıkış bedelini teklif etti

Muhammen bedeli 1 milyar 700 milyon 200 bin TL, geçici teminat tutarı ise 170 milyon 20 bin TL olarak belirlenen dev ihale için toplam beş firma şartname dosyası satın aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından, bu firmalardan biri ihaleye katıldı. İhaleye katılan firmanın İstanbul merkezli bir otomotiv grubu olduğu öğrenildi. Firma, Point Bornova’nın satışı için belirlenen 1 milyar 700 milyon 200 bin lirayı teklif ederek ihaleyi kazandı. Firmanın isminin kısa süre içinde açıklanacağı ifade edilirken ihaleye kazanan firmanın İstanbul merkezli bir otomotiv grubu olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada ‘dolar’ iddiası

İhalenin ardından sosyal medya platformlarında satış bedeline ilişkin bazı bilgi kirlilikleri de dolaşmaya başladı. Sosyal medyada söz konusu ihalenin dolar cinsinden yapıldığı ve Point Bornova’nın satışının ‘1.7 milyar dolar’ bedelle gerçekleştiği öne sürüldü. İhale ise Türk Lirası üzerinden gerçekleşirken yatırımcılar tekliflerini TL olarak sundu. Satış, 1 milyar 700 milyon 200 bin lira olarak gerçekleşirken rakama yüzde 20’lik KDV de eklendiğinde alıcı firmanın ödeyeceği toplam tutar yaklaşık 2 milyar 40 milyon 240 bin TL olacak.