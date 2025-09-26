Son Mühür/Sercan Engerek- Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) plansız norm kadro politikaları öğretmenleri mağdur etmeye devam ediyor. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İzmir Şubeleri, öğretmenlerin MEB tarafından norm kadro uygulamasıyla ikametlerinden uzak yerlere atanmasına karşı basın açıklaması düzenledi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasında öğretmenler “Emek bizim, söz bizim”, “Resen atamalar derhâl durdurulmalıdır”, “Karanlığa teslim olmayacağız” diyerek MEB’i protesto etti.

Eğitim Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Zeliha Danyeli tarafından seslendirilen basın açıklamasında “Bu yılı içinde şeffaf ve zamanında yapılmayan norm kadro güncellemeleri, binlerce öğretmeni mağdur etmiştir. Kimi öğretmenler norm fazlası ilan edilerek resen atamalara maruz bırakılmış, kimi öğretmenler ise sınıfların keyfi şekilde birleştirilmesi sonucu norm fazlası hâline gelmiştir. Bu uygulamalar sadece öğretmenleri değil, doğrudan öğrencileri de olumsuz etkilemektedir. Kalabalık sınıflar, ikili eğitim uygulamaları ve sürekli değişen öğretmenler pedagojik açıdan sağlıklı bir eğitim ortamını imkânsız hâle getirmektedir” denildi.

Öğretmenlerin aile yaşamları sarsılıyor

Açıklamada, norm kadro uygulamalarının yıllardan beri sürdüğüne, okullarda öğrenci sayılarının azaldığına ve plansız atama süreçleri nedeniyle binlerce öğretmeninin etkilendiğine dikkat çekildi.

Resen atamanın yüzlerce öğretmenin kilometre uzaktaki bölgelere “sürgün” anlamına geldiğini belirten Danyeli “Öğretmenleri ‘fazlalık’ olarak görmek yerine onların değerini bilmek ve hak ettikleri saygıyı göstermek, başta siyasi iktidar ve MEB olmak üzere, herkesin ortak sorumluluğudur. Aksi hâlde eğitim sistemi telafisi zor bir çöküşe sürüklenecektir. Sonuç olarak öğretmenlerin mevcut düzenleri altüst edilmekte, aile yaşamları sarsılmakta, çocukları eğitim ve bakım süreçlerinde ciddi zorluklarla karşılaşmakta, meslektaşlarımız ise ağır bir maddi ve psikolojik çöküşün eşiğine sürüklenmektedir” dedi.

“Çocuklar nitelikli eğitim hakkından mahrum bırakılıyor”

Öğrencilerin öğrenme süreçlerinin de sekteye uğradığını vurgulayan Danyeli, “Çocuklar nitelikli eğitim hakkından mahrum bırakılmaktadır. Eğitim, plansızlığın ve keyfi uygulamaların değil; kamusal, bilimsel, pedagojik ilkeler doğrultusunda yürütülmelidir. Öğretmenlerin insanca yaşam ve çalışma hakkının gasp edilmesine seyirci kalmamız mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

MEB’i uyaran Eğitim-Sen taleplerini şöyle sıraladı:

-Norm kadro hesaplamaları şeffaf, adil ve öğretmenlerin yaşam koşullarını gözeten bir yaklaşımla yeniden düzenlenmelidir. Hizmet puanı, mazeret durumu ve öğretmenlerin yaşam hakkı göz ardı edilmeden çözümler üretilmelidir.

-Sınıfların birleştirilmesi politikalarına son verilmeli, öğretmen istihdamı bilimsel planlamaya dayandırılmalıdır.

-Atamalarda öğretmenlerin aile durumları ve çocuklarının eğitim ihtiyaçları öncelikli olarak dikkate alınmalıdır.

-Norm fazlası öğretmenler, öncelikle kadrolarının bulunduğu il veya ilçelerde değerlendirilmelidir.

-Atama süreçlerinden olumsuz etkilenen öğretmenlere yönelik psikolojik ve maddi destek mekanizmaları oluşturulmalıdır.

-“Nitelikli eğitim, nitelikli öğretmenle mümkündür” anlayışı dikkate alınmalı; öğretmenlerin mesleklerini sağlıklı ve güvenli ortamlarda icra etmeleri için gerekli adımlar derhal atılmalıdır.

-MEB’in ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin plansızlığının sorumlusu öğretmenler değildir. Yeni mağduriyetler yaşanmaması için resen atama kararları gözden geçirilmelidir.

Eğitim-Sen İzmir Şubeleri, öğretmenlerin norm fazlası ilan edilerek yaratılan adaletsizliğe karşı sonuç alıncaya kadar mücadele edeceğini duyurdu.