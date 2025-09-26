Son Mühür/ Begüm Mol- Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından, Olof Palme International Center ve Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) gibi uluslararası kuruluşların desteğiyle düzenlenen ve Efes Selçuk Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Başka Bir Siyaset Okulu (BBSO), bu yıl İsveç siyasetinin önemli isimlerinden Milletvekili Daniel Vencu Velasquez Castro’yu ağırladı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden özenle seçilen gençleri akademi, sivil toplum ve siyaset dünyasından temsilcilerle bir araya getiren BBSO’nun dokuzuncusu düzenlenen programında Castro, gençlerin sosyal ve siyasal hayata aktif katılım yolları ile demokratik süreçlere dahil olmanın kritik önemini anlattı. Gençlerin politik farkındalığını artırmayı hedefleyen bu buluşma, katılımcılar için ilham verici bir deneyim oldu.

Ayrımcılıkla mücadeleden İsveç Parlamentosuna uzanan bir hikaye

İsveç Sosyal Demokratlar Partisi üyesi olan Castro, 2022 yılından beri Stockholm Belediye Bölgesi’ni İsveç Parlamentosu’nda (Riksdag) temsil etme görevini yürütüyor ve eş zamanlı olarak Stockholm Belediye Meclisi’nde de aktif rol alıyor. Çocuk hakları, sosyal adalet ve uluslararası ilişkiler alanındaki çalışmalarıyla tanınan Castro, “İsveç’te Genç Siyasetçi Olmak” başlıklı oturumda kendi hayat yolculuğunu paylaştı. Göçmenlerin ve yoksul ailelerin yoğunlukta olduğu bir mahallede büyüdüğünü belirten Castro, siyasete giriş motivasyonunu çarpıcı bir şekilde ifade etti: “Ben ayrımcılıkla büyüdüm. Bu adaletsizliği 16 yaşımda fark ettim ve ne yazık ki sokak şiddetiyle tanıştım. Bugün parlamentoda bulunmamın tek nedeni, o günlerde gördüğüm adaletsizliğe karşı mücadele etme kararlılığımdır.” sözleriyle gençlere kişisel hikayesinin gücünü aktardı.

Castro’dan gençlere örgütlenme ve değişim çağrısı

Oturumun odak noktası, gençlerin siyasete aktif katılımının teşvik edilmesi oldu. Gençlere güçlü bir çağrıda bulunan Castro, örgütlenmenin ve birlikte hareket etmenin önemini özellikle vurguladı. “Dünya genelinde gençlerin siyasete katılım oranı maalesef çok düşük seyrediyor. İsveç gibi demokratik ülkelerde bile bu oran yalnızca yüzde 1 ila 2 civarında. Ancak birlikte olmanın gücünü anlamak, politik bir aktör olmak isteyen herkes için hayati önem taşıyor,” dedi. Katılımcı gençlere kendilerine güvenmeleri gerektiğini hatırlatan Castro, “Politik aktör olmak isteyenler şunu çok iyi bilmeli: Değişimi yaratacak olan güç sizsiniz. Nerede olursanız olun, o değişim gücü sizin içinizde mevcut,” ifadelerini kullandı. Siyasete ilk adım attığında aklından çıkan “nasıl bir değişim yaratabilirim?” sorusunun cevabının basit olduğunu aktaran Castro, “Değişim, sizin yapabilme yeteneğinizdedir. Unutmayın ki, yerelde atılan küçük adımlar bile çok büyük dönüşümlerin önünü açabilir. Beni buraya getiren en büyük itici güç, küçük bir çocuğun 'yapabilirim' demesinden öğrendiğim ailemden gelen inançtı,” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Bu buluşma, gençlere siyasetteki engellerin aşılabilir olduğu ve her bireyin toplumsal değişime katkıda bulunabileceği yönünde güçlü bir motivasyon sağladı.